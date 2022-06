Sandali con tacco: i migliori modelli 2022

Con l’estate che sta per giungere cresce il desiderio di mostrare i piedi nudi e quale occasione migliore per farlo se non indossare dei sandali con tacco che si adattano a ogni occasione e momento. Cerchiamo di capire quali sono le tipologie migliori e cosa propongono le ultime tendenze per la stagione estiva.

Sandali con tacco

Sono le calzature per eccellenza della stagione estiva e le donne non sanno rinunciare a un paio di sandali con tacco che si adattano a ogni occasione e momento, che sia per il giorno o la sera. Sono sicuramente i protagonisti dell’estate da scegliere tra tantissimi modelli a seconda dell’evento e dell’occasione più adatta e anche in base all’outfit.

Scegliere il tipo di calzatura adatto non è mai semplice anche perché bisogna che coniughi la bellezza della scarpa, ma anche comodità e praticità.

Solitamente le donne scelgono le scarpe anche in base al tipo di outfit. Bisogna innanzitutto puntare a scarpe che siano comode in modo da adattarsi al proprio stile, ma anche saper valorizzare la postura e il portamento.

Bisogna che non siano né troppo grandi, ma neanche eccessivamente piccole. Una buona calzatura e dei sandali con tacco devono adattarsi molto bene al piede in modo da dare stabilità e sicurezza durante la camminata.

Si consiglia di optare per materiali che siano resistenti e anche duraturi in modo da poterle indossare per diverso tempo.

Un modello con plateau può andare bene. La cosa importante è che sia in linea con la propria silhouette. Per allungare le gambe e avere un fisico slanciato, un sandalo con tacco a spillo è sicuramente l’ideale per dare alla figura un aspetto maggiormente bilanciato e proporzionato, sebbene questo tipo di scarpa non sia considerato molto comodo.

Sandali con tacco: modelli

Come detto, sono tantissimi i modelli di sandali con tacco da scegliere e vi è l’imbarazzo della scelta in modo da poter trovare ciò che va meglio per l’occasione desiderata. Si può optare per una calzatura dal tacco medio come il modello Anna o Acrobata, chiamate in questo modo poiché si tratta di una collezione ispirata al circo.

Le scarpe di questo tipo sono perfette per l’estate perché aperte e donano un look elegante e raffinato al tempo stesso. Hanno uno stile unico e particolare in grado di valorizzare e impreziosire qualsiasi outfit. Si adattano molto bene a un maxi dress ampio e colorato, magari in occasione di una cerimonia o un aperitivo in spiaggia.

Per una cerimonia, vi sono poi sandali con tacco nel modello Anita che sono glitterrate e si ispirano al mondo delle ballerine. Hanno un tacco largo e stabile, per cui molto comode e perfette anche per un matrimonio. Il modello Ragnetto è un sandalo dalle tonalità tenue e pastello che presenta un tacco comodo. Sono sandali con tacco che si intrecciano ala caviglia e presentano linee morbide.

Alcune tipologie si ispirano alla tradizione orientale e si tratta di calzature con plateau dal tratto esotico o realizzate in cuoio con maxi gommino. Le tendenze propongono anche modelli particolarmente audaci per coloro che vogliono osare oppure con cinturini e lacci alle caviglie dove gli stilisti si divertono a giocare con i colori e le texture.

Sandali con tacco Amazon

Sono delle calzature che si trovano sul noto e-commerce di Amazon a ottime promozioni e sconti di cui approfittare. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica presenta i tre migliori modelli di sandali con tacco scelti tra quelli maggiormente voluti dalle consumatrici con una descrizione di ciascun articolo.

1)Sandali con tacco donna estive

Un modello aperto davanti con tacco medio e cinturino in pelle scamosciata che dona un look elegante e raffinato. La fodera è in sintetico. Si adatta benissimo all’arco del piede. Mantiene i piedi traspiranti e comodi. La suola in gomma garantisce la giusta stabilità. Hanno una chiusura a fibbia con tacco a blocco di 6 cm. Disponibile nei colori nero, argento, beige, oro e cachi.

2)Camper Katie, sandalo da donna

Un sandalo in pelle con cinturino e tacco a blocco da 5.1 cm. Sono un tipo di calzatura molto comodo, morbido e pratico da indossare per ogni occasione e momento. Disponibile nei colori nero e rosso.

3)Nero Giardini sandali scarpe da donna

Una calzatura dal tacco a spillo da 11 cm, quindi molto alta. Un modello elegante e raffinato realizzato in pelle con suola in gomma. Ha un allaccio a fibbia alla caviglia. Un marchio di qualità e adatto per serate eleganti. I colori sono il nero, l’avorio e il rosa. In vendita con lo sconto del 15%.

