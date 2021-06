Si adattano a ogni situazione e look: i sandali con la zeppa non possono mancare nella scarpiera estiva.

Sandali con la zeppa: il trend

I sandali con la zeppa sono sicuramente tra le calzature perfette da sfoggiare in estate. Sono pratici, comodi, belli da vedere e si adattano davvero a qualsiasi tipo di look.

Perfetti con un paio di jeans e una t-shirt per un outfit casual, si sposano benissimo anche con abiti eleganti da sfoggiare nelle occasioni più ricercate.

Grazie alla loro forma slanciano notevolmente la figura e regalano, senza troppo soffrire, centimetri in più. L’altezza della zeppa varia da modello a modello. Per chi desidera un paio di sandali da poter indossare tutti i giorni, il consiglio è quello di acquistare un modello con una zeppa media, presente sia nella parte posteriore che in quella anteriore.Anche i materiali variano moltissimo, si passa dal vimini, alla rafia e alla pelle.

Insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Non resta quindi che scoprire quali sono i modelli più cool dell’estate sia low cost che con un costo più elevato.

Sandali con la zeppa: i modelli low cost

I brand che propongono sandali con la zeppa belli ed economici sono moltissimi. Scegliere il modello adatto ai propri gusti non è sempre semplice.

Pimkie propone un modello decisamente versatile. La suola è in paglia e ha un’altezza di 10 centimentri, nella parte superiore del piede è presente un fiocco a decorazione e il cinturino gira intorno alla caviglia e ha una chiusura in metallo.

Disponibili in marrone, giallo zafferano e rosa scuro, costano solamente € 10,00.

Mango ha la capacità di unire altissima qualità dei prodotti a dei prezzi abbastanza contenuti. Come per questi sandali con la zeppa. Tacco 12 cm, punta quadrata veramente chic, colorazone marrone e chiusura con fibbia, hanno un costo di € 49,99.

In un elenco di calzature low cost super alla moda non possono mancare quelle di Zara. Tra vari modelli proposti dal brand, questi sandali con mini zeppa saltano subito all’occhio. La tomaia è in pelle, è presente una fascetta nella parte anteriore e il cinturino è molto largo ed extra comodo. Il costo? € 49.95.

Made in Italy di qualità con Nero Giardini. Il brand, tra i vari modelli propone questi sandali interamente in pelle caratterizzati dall’estrema comodità, con una zeppa di 8 cm. Disponibili in nero, blu e bianco, sono perfetti per un look di tutti i giorni.

Sandali con la zeppa: i modelli preziosi

Si passa ora a dei sandali che oltre ad essere delle calzature sono dei veri e propri gioiellini da sfoggiare ai piedi.

Non può mancare Casadei, che con il modello Porto Cervo propone dei sandali con zeppa ricoperta in sughero di 10 cm. La stuoia intrecciata è realizzata in pelle vegan e sughero. Sono la calzatura ideale da sfoggiare nelle serate estive in riva al mare. ll costo è poco superiore a € 400,00.

Uno dei siti migliori su cui acquistare capi e calzature di fascia alta è Farfetch. Qui si trovano dei bellissimi sandali gioiello Renée Caovilla con zeppa media. Bellissimi per delle cerimonie o in altre occasioni importanti, hanno un costo di € 1.631,00.

Sempre su Farfetch, è possibile trovare sandali preziosi a un prezzo decisamente inferiore. Come questo modello di See by Chloé. Punta aperta, cinturino sulla punta, motivo floreale con pizzo, chiusura alla caviglia con fibbia, soletta con logo e suola in rafia intrecciata. € 304.

Prezzo ancora inferiore, sempre su Farfetch, per i sandali di Paloma Barcelò. Punta aperta di forma quadrata, realizzati in rafia e pelle, l’altezza della zeppa nella parte posteriore è di 12,5 cm. Il costo di € 170,00.

