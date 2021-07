Nuovi tentatori per una nuova edizione di Temptation Island. Tra i partecipanti nel ruolo di single, anche Salvatore Pisano. Un volto già conosciuto al piccolo schermo, e ricordato per il suo fascino e il suo piglio carismatico.

Chi è Salvatore Pisano

Originario di Caserta, classe 1988, Salvatore Pisano è un affermato imprenditore. Si è laureato in Business&Marketing alla Bocconi di Milano, ma non è chiaro se ancora oggi vive nel capoluogo lombardo.

Lavora per diverse aziende, ma è già apparso in televisione. Ha partecipato, infatti, a 5 Ragazzi per me, famosissimo dating show in onda su Sky. In particolare, ha preso parte all’ottava puntata, e la concorrente Francesca ha scelto proprio lui come pretendente.

Vanta tantissime passioni: dalla pittura, che condivide con la famiglia, alla musica. Suona basso e batteria, ma non nutre velleità da musicista professionista. Ama i tatuaggi. Ne ha molti, alcuni concentrati sul torace, come un tribale.

Salvatore Pisano: vita privata

Si sa molto poco della sua vita privata. Salvatore Pisano ha un figlio di 9 anni, ma non si sa chi sia la madre. L’imprenditore non ama mettere in vetrina eventi e persone della sua sfera personale.

Non trapela assolutamente nulla a proposito delle sue precedenti storie d’amore.

Anche le sue pagine social, Instagram, Facebook e LinkedIn, sono alquanto “blindate”. Sono attivissime, certo, e contano ben 95mila followers. Ma traspaiono solo alcune informazioni riguardanti la sua professione di C.E.O. e le aziende con le quali collabora. Gossip? Zero. Almeno fino a questo momento. Chissà se Temptation Island riuscirà a squarciare il velo della sua riservatezza una volta per tutte.

Salvatore Pisano: il suo ruolo a Temptation Island

La versione 2021 di Temptation Island sarà diversa dalle precedenti edizioni. Come gli scorsi anni, le puntate sono già state registrate alcune settimane prima dell’inizio del programma, il 30 giugno. Ma ci sarà un unico villaggio come scenario di scappatelle, flirt, nuovi amori, tradimenti, litigate e riconciliazioni.

Non solo. Almeno per questa estate i telespettatori dovranno dire addio a Temptation Island Vip, e “accontentarsi” delle vicende amorose della versione classica, condotta dal veterano per eccellenza: Filippo Bisciglia.

Le coppie saranno tutte “sconosciute”. O almeno, fino a questo momento non è previsto l’ingresso di volti noti. Tra i partecipanti, che abbiamo imparato a conoscere attraverso articoli e spot pubblicitari: Floriana e Federico, Valentina e Tommaso, Manuela e Stefano, Natascia e Alessio, Claudia e Ste, Jessica e Alessandro.

Tra i tentatori e le tentatrici, invece, figurano personaggi già apparsi in tv o celebri influencer. Tra questi: Marco Ricci, Davide Basolo, Manuel Di Bernardo, Luciano Punzo, Giuseppe Ambrosio, Giulia Mastrantoni, Vincenza Botti, Luca Vetrone, e Salvatore Pisano.

Vedremo in quali delle coppie metterà lo zampino l’affascinante imprenditore, e se ci riuscirà. I presupposti si rivelano già interessanti. Non resta che attendere l’evolversi delle vicende per assistere a relazioni che si sfaldano o a storie che ripartono.