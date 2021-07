Tra i single della nuova stagione di Temptation Island figura Manuel Di Bernardo. Fisico scolpito, sguardo profondo, lineamenti che lasciano il segno: sarà difficile per le partecipanti non cadere ai piedi dell’affascinante tentatore. Ma scopriamo meglio di chi si tratta.

Chi è Manuel Di Bernardo

Nato a Roma, classe 1995, per quattordici anni gioca a calcio a livello agonistico. È costretto, però, ad abbandonare il suo più grande sogno a causa di un infortunio. Così decide di dedicarsi alla moda. Una passione che gli consente di sperimentare look e colori, e, all’occorrenza, uscire fuori dagli schemi.

Diventa modello e calca le sue prime passerelle in Italia e a Londra, nella Royal Albert Hall.

Nel 2016 accompagna un amico a un concorso di bellezza, ma viene invitato a partecipare. È così che vince a sorpresa il titolo di “Più bello d’Italia“.

La sua impeccabile forma fisica è frutto di allenamenti costanti.

Infatti, Manuel Di Bernardo pratica sport sin da quando è bambino. Non solo calcio. Ma anche pugilato, karate, sci, fitness, bodybuilding, difesa personale. Da ragazzino frequenta la palestra in cui suo padre è istruttore. Sviluppa così uno spiccato interesse per linea e salute, a 360 gradi. Non è un caso che di recente abbia conseguito l’attestato di Personal Trainer, rilasciato dal CONI.

Oggi è un affermato fashion influencer, esperto di street style. Ha preso parte anche a diversi programmi televisivi come I Fatti Vostri, Detto Fatto, I Soliti Ignoti. Ha fatto il giudice al muro di All Together Now.

Manuel Di Bernardo: vita privata e social

È molto legato alla sua famiglia, ma della sua vita privata e delle sue relazioni si sa poco e nulla. Quel che è certo è che, al momento, si proclama single. Manuel Di Bernardo, comunque, non ama molto la mondanità.

Assiduo frequentatore dei social network, riesce a farne un posto di lavoro, e non una vetrina in cui sbandierare storie d’amore e flirt. Attraverso contenuti autentici, simpatici e a tratti ironici, stuzzica la curiosità dei suo followers: 200mila su Instagram, 400mila su TikTok. Molti di loro sono bambini, che lo adorano per la sua spontaneità e la capacità di restare sempre se stesso.

Manuel Di Bernardo: tatuaggi e donne

Umiltà e attaccamento ai valori si riflettono anche su suoi tatuaggi. Manuel Di Bernardo ne ha parecchi, e rappresentano alcuni momenti importanti della sua vita: quello sul braccio sinistro, la famiglia; quello sul fianco destro, contenente una rosa, un orologio e più farfalle, se stesso. Ha deciso lui come comporlo, e chissà che significato implicito nasconde.

Inutile negare che tra le sue più grandi passioni ci siano, infine, le donne. Ne cerca una che sappia amare coi fatti, e non solo a parole. Temptation Island 2021 si conferma una valida occasione per conoscere nuove ragazze.

All’interno del reality condotto da Filippo Bisciglia, riuscirà a trovare l’anima gemella che sappia apprezzarne dinamismo ed entusiasmo? Quali coppie farà scoppiare, insieme ai “colleghi” Luciano Punzo, Davide Basolo, Luca Vetrone, Giuseppe Ambrosio, Marco Ricci e Salvatore Pisano? La risposta ormai a breve.