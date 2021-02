Dai tempi in cui interpretò Frida Kahlo nell’omonimo film, l’attrice Salma Hayek sembra non essere invecchiata di un giorno: ciò grazie ai suoi segreti di bellezza e alla sua skincare routine.

Salma Hayek: i suoi segreti di bellezza

La bellissima attrice di origini messicane Salma Hayek ha ormai da tempo raggiunto il traguardo dei cinquantaquattro anni. Il tempo però per lei sembra non essere mai passato da quando, diciotto anni fa, ha vestito i panni della splendida pittrice Frida Kahlo. Il suo ruolo nel film Frida le valse la candidatura all’Oscar per la migliore attrice protagonista. Salma Hayek ha un viso stupendo, un corpo formoso e asciutto che tiene sempre in forma e i segni dell’età sembrano non vedersi sui suoi lineamenti.

Ciò grazie ad una stringente routine antiage e dei trucchetti della nonna che segue diligentemente. Per l’attrice messicana naturalizzata statunitense la cura di sé è un modo per valorizzarsi e accettare anche i propri difetti.

I trucchi della nonna

Maria Luisa Lopez, nonna materna dell’attrice messicana Salma Hayek era un’alchimista. La giovane Salma ha passato molto tempo con lei da bambina, apprendendo alcuni trucchetti e segreti di bellezza. In particolare grazie a sua nonna ha scoperto le proprietà e i benefici di molte piante, soprattutto quelle native messicane, e ha imparato a creare creme e lozioni. Dal fico d’India al miele grezzo, gli ingredienti usati da sua nonna per tutta la vita hanno ispirato l’attrice nella sua routine antiage.

Routine antiage

La routine antiage dell’attrice Salma Hayek è densa di passaggi, tutti ispirati alla natura e ai consigli della nonna alchimista. Il primo prezioso step della sua skincare consiste in una mancanza. Se tutti credono che sia indispensabile detergere il viso la mattina, la Hayek ha eliminato – sotto consiglio della nonna – questo passaggio se non strettamente necessario in rari casi. I prodotti che poi applica sulla sua pelle sono totalmente naturali: l’olio d’oliva è un toccasana, ha dichiarato l’attrice, come pure la bava di lumaca. Salma Hayek poi ha affermato che l’esfoliazione non fa bene se fatta troppo spesso, può rovinare e infiammare la pelle. Nei casi in cui vi è necessità però si ispira alla ricetta della nonna: un miscuglio di zucchero di canna e miele.

L’attrice messicana poi adora il fai da te: lo utilizza per lo struccante o per le maschere. Per rimuovere il trucco spesso utilizza un asciugamano caldo imbevuto di camomilla oppure l’olio di cocco. La sua maschera fai da te preferita è quella della nonna, che applica costantemente una volta a settimana: si tratta di un impacco di farina d’avena e latte di mandorle. L’alternativa è la maschera creata con miele e farina di cocco. Nell’applicazione dei prodotti poi ci tiene ad utilizzare il metodo giusto per far assorbire i principi attivi: movimenti circolari e picchettii che favoriscono anche la microcircolazione.