Rocio Munoz Morales mette ordine sulle voci che la vedono legata a Stefano De Martino e Fernando Nicolás, e racconta come sta vivendo la separazione.

Rocio Munoz Morales ha deciso di fare chiarezza sulla propria vita sentimentale dopo mesi di indiscrezioni e presunte nuove relazioni. Dalla separazione da Raoul Bova, il suo nome è stato accostato a diversi personaggi noti, tra cui Stefano De Martino, Fernando Nicolás e il pilota Andrea Iannone. In un’intervista al Corriere della Sera l’attrice ha raccontato una realtà diversa da quella circolata nelle ricostruzioni.

Attualmente è single, e alcune delle frequentazioni che le sono state attribuite sono, secondo le sue parole, completamente inventate. Le dichiarazioni mostrano il modo in cui sta affrontando questa nuova fase della sua vita, tra la cura delle figlie e il desiderio di ritrovare equilibrio.

Le smentite su Stefano De Martino e Andrea Iannone

Rocio Munoz Morales ha escluso qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Stefano De Martino e Fernando Nicolás. Alla domanda sulle presunte frequentazioni ha risposto in modo netto, affermando: «Con Andrea è rimasta una bella amicizia, e Nicolás e Stefano se li sono completamente inventati». Le parole dedicate a Andrea Iannone lasciano intendere che tra i due ci sia stata una conoscenza sentimentale, oggi terminata serenamente e sostituita da una reciproca stima.

L’attrice ha anche espresso amarezza per le numerose indiscrezioni diffuse dopo la separazione. Ha detto di sospettare che qualcuno volesse presentarla come una donna sempre impegnata in nuove relazioni, senza indicare responsabili. Ha inoltre sottolineato che, da donna libera, avrebbe avuto pieno diritto di frequentare altre persone, ma ha preferito dedicarsi alle figlie.

Le figlie Luna e Alma e il percorso dopo la separazione

La fine della relazione con Raoul Bova ha segnato un passaggio delicato per Rocio Munoz Morales e per le figlie Luna e Alma. Luna ha quasi 11 anni e Alma 8. L’attrice ha raccontato di essersi rivolta a uno psicologo infantile per affrontare la situazione familiare. Il professionista le avrebbe consigliato di spiegare la separazione con parole sincere e adatte all’età delle bambine. Secondo il racconto dell’attrice, ha funzionato: «Noi tre eravamo già molto unite, ma dopo la separazione siamo diventate un’unica cosa», ha detto, descrivendo un rapporto con le figlie più profondo di prima.

Nonostante le ferite del passato, Rocio non ha rinunciato all’amore. Ha dichiarato: «Non ho perso fiducia nell’amore». Cerca un uomo onesto e sicuro di sé, capace di rispettare la sua indipendenza. Ha spiegato anche che saper vivere da sola è una forza e non una debolezza, e che per ora la sua priorità resta ritrovare equilibrio.