Dal karate alla pallavolo: la figlia di Raffaella Fico e Mario Balotelli esordisce in Under 15 a Napoli, con una maglia che unisce il cognome materno e il numero del padre.

Una nuova avventura sportiva per Pia Balotelli, figlia della showgirl Raffaella Fico e dell’ex calciatore Mario Balotelli. Dopo aver conquistato un titolo nelle arti marziali, la ragazza, che compirà 14 anni il 5 dicembre, ha scelto di mettersi alla prova con la pallavolo. L’esordio è avvenuto a Napoli, la città in cui vive con la madre, e il primo bilancio è già positivo.

Due vittorie nelle prime due gare dell’Under 15

Pia gioca nella formazione Under 15 del Volley World Blu, società partenopea che attiva anche una squadra nel campionato femminile di Serie C. La stagione della giovane atleta è partita con due incontri disputati e due successi ottenuti. Nel ruolo di schiacciatrice, la posizione che richiede attacco, coordinazione e tempismo, la ragazza si è inserita in una squadra che punta a crescere insieme.

Ad accompagnare questi primi momenti in campo c’è la madre, che sui social ha condiviso alcuni filmati delle partite della figlia. Raffaella Fico ha scritto una dedica affettuosa: «Sei la mia pantera». Le immagini mostrano l’entusiasmo della nuova squadra e la voglia di divertirsi dei primi giorni di allenamento e gara.

Il cognome Fico e il numero 45 di Mario Balotelli

Il dettaglio che ha attirato più attenzione riguarda la divisa. Sulla schiena di Pia compaiono due elementi, uno per ciascun genitore. Il numero scelto è il 45, lo stesso che Mario Balotelli ha indossato con Inter e Manchester City. Si tratta di un omaggio al padre, che oggi ha 36 anni e gioca a Dubai con l’Al Ittifaq.

Sopra il numero figura il cognome Fico, quello materno, che le è stato attribuito alla nascita. Il cognome Balotelli è stato aggiunto nel 2014, dopo il riconoscimento della paternità da parte del calciatore. Il rapporto tra i genitori è oggi sereno, e Pia trascorre spesso dei periodi a Brescia, dove vivono il padre e la sua famiglia. La scelta del numero 45 rappresenta quindi un legame con il padre, pur in uno sport diverso dal calcio.

Dal karate al titolo italiano CSI di kumite

Prima di dedicarsi alla pallavolo, Pia aveva già mostrato carattere e determinazione nel karate. Ha iniziato a praticarlo a sette anni, e nel 2024, quando aveva 12 anni, ha vinto il titolo italiano CSI di kumite nella categoria Esordienti. Anche quel risultato era stato condiviso sui social dalla madre, con un messaggio di orgoglio.

Il passaggio a uno sport di squadra segna ora una nuova fase. Pia vuole crescere e divertirsi con le compagne della sua nuova società, in una città che considera casa. Per una ragazza di 14 anni che si affaccia al mondo agonistico, la pallavolo rappresenta un’occasione per misurarsi in un contesto diverso, dove conta il lavoro di gruppo oltre alla prova individuale.