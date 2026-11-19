Dopo la morte di Corrado Augias, la famiglia ha deciso che i funerali saranno privati. Il pubblico potrà salutare il giornalista in Campidoglio e in un memoriale musicale all'Auditorium Parco della Musica.

La morte di Corrado Augias, giornalista e conduttore televisivo tra le voci più note della cultura italiana, ha portato la famiglia a stabilire le modalità dell’ultimo addio. La decisione riguarda soprattutto la cerimonia funebre, che si svolgerà in forma privata, mentre il pubblico potrà partecipare a due momenti di ricordo organizzati a Roma e a una trasmissione televisiva dedicata al giornalista.

Le date degli appuntamenti pubblici sono già fissate. Ecco quando e dove sarà possibile rendere omaggio a Augias, con gli orari confermati e le iniziative ancora in definizione.

La camera ardente in Campidoglio dal 21 novembre

La camera ardente sarà allestita sabato 21 novembre nella Sala della Protomoteca in Campidoglio, a Roma. L’accesso sarà consentito dalle 10 alle 18, così che cittadini, estimatori e tutti coloro che vorranno ricordare il giornalista possano fermarsi per un momento di raccoglimento.

I familiari hanno scelto di tenere lontano dal pubblico la cerimonia funebre vera e propria. I funerali laici si svolgeranno in forma privata, senza una celebrazione aperta a tutti. Per la data non è ancora stata presa una decisione, e i familiari non hanno indicato quando avverranno.

Il memoriale con Nicola Piovani all’Auditorium

Una settimana dopo l’apertura della camera ardente, sabato 28 novembre, alle ore 11, la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica ospiterà un memoriale dedicato a Corrado Augias. Il programma prevede momenti musicali e la partecipazione del compositore Nicola Piovani, chiamato a contribuire all’omaggio con la propria musica.

Accanto alle esibizioni, saranno presenti altri interventi, alcuni dal vivo e altri registrati in video. I nomi dei partecipanti e il dettaglio dei contributi verranno comunicati nei prossimi giorni.

Lo speciale su La7 lunedì 23 novembre

Il ricordo proseguirà in televisione. Lunedì 23 novembre, in prima serata su La7, andrà in onda lo speciale Corrado Augias, Saluto di un Maestro. La messa in onda in questo giorno rispetta una volontà espressa dallo stesso giornalista, che desiderava una trasmissione in un lunedì.

Augias aveva selezionato alcuni estratti de La Torre di Babele, il programma che conduceva, e aveva lasciato indicazioni precise sulla sigla e sulla chiusura della puntata. Il direttore della rete, Andrea Salerno, ha spiegato che la redazione ha seguito tutte queste istruzioni. Secondo le sue parole, il rapporto di lavoro è durato tre anni, dal settembre 2023, e i due erano rimasti in contatto fino alla fine. Salerno ha descritto Augias come lucido, intelligente e lungimirante, consapevole di non avere molto tempo davanti.