Gianni De Gennaro, 78 anni, ex capo della Polizia, è stato trovato morto nella sua casa di campagna in Maremma, dopo l'inchiesta della procura di Caltanissetta.

Gianni De Gennaro, 78 anni, è stato trovato senza vita nella sua casa di campagna a Montiano, in provincia di Grosseto, sabato 21 novembre 2026. Ex capo della Polizia, già direttore della Dia e vertice del Dis, era al centro di un’indagine della procura di Caltanissetta. Secondo quanto ricostruito fino a ora, si è tolto la vita con un colpo di pistola alla testa.

Nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948, De Gennaro ha attraversato oltre quarant’anni di storia istituzionale italiana, dalla lotta alla mafia alla guida delle strutture di sicurezza dello Stato. Il suo nome è legato anche al lavoro investigativo con il giudice Giovanni Falcone, con cui collaborò per circa undici anni.

L’inchiesta di Caltanissetta e i giorni prima della morte

Le ricostruzioni indicano che De Gennaro era coinvolto in un procedimento della procura di Caltanissetta per l’accusa di depistaggio legata alla strage di via D’Amelio. Gli inquirenti gli contestano di aver fatto sparire documenti e di aver indotto il pentito Salvatore Contorno a non parlare con i magistrati, per condizionare le indagini sulla strage del 19 luglio 1992, in cui morì Paolo Borsellino. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto in parte l’impianto accusatorio, ma ha escluso che l’attività dell’ex capo della Polizia fosse collegata ai procedimenti aperti sugli attentati.

Il Ros aveva perquisito l’abitazione di De Gennaro il 12 novembre. Da quel momento, riferiscono le fonti, l’ex capo della Polizia aveva interrotto i rapporti con quasi tutti e viveva in isolamento. Il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto esaminare il 1° dicembre il ricorso dei pubblici ministeri contro il no del gip alla richiesta di arresto. Il giorno della morte, la famiglia non aveva ricevuto risposte al telefono e ha avvisato la polizia. Nella casa di campagna sono stati trovati la pistola, accanto al corpo, biglietti di addio per i familiari e documenti processuali.

La procura di Grosseto e le reazioni delle istituzioni

La procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. La notizia ha raggiunto subito le istituzioni. La premier ha dichiarato di essere «profondamente scioccata» ed è stato espresso cordoglio alla famiglia. Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha affermato: «La morte di Gianni De Gennaro sconvolge e lascia sgomenti. Piangiamo la scomparsa di un grande funzionario dello Stato che, dal ministero dell’Interno e non solo, ha servito il Paese in incarichi importanti in momenti storici straordinariamente impegnativi».

Anche altri esponenti del governo hanno commentato la vicenda, sottolineando il ruolo svolto da De Gennaro nelle istituzioni. Le reazioni politiche hanno riguardato soprattutto le indagini in corso, che alcuni hanno definito una causa del gesto. La procura di Caltanissetta non ha, al momento, modificato il quadro delle accuse, che restano non definitive.

Il percorso istituzionale di De Gennaro

De Gennaro entrò in polizia nel 1973. Dopo la Dia, di cui fu direttore dal 1993, divenne vicecapo della Polizia nel 1994. Il 26 maggio 2000, durante il governo Amato, assunse la guida del Dipartimento della Pubblica sicurezza e la mantenne fino al 2007, attraversando i governi Berlusconi e Prodi. Nel 2008 guidò il Dis, il coordinamento dei servizi segreti, e nel 2012, con il governo Monti, divenne sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Il suo mandato alla guida della Polizia fu segnato anche dal G8 di Genova del 2001. Indagato e assolto in primo grado, fu condannato in appello e poi assolto dalla Cassazione. Dopo la carriera in polizia ricoprì ancora incarichi nello Stato e nel settore privato.