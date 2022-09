Megan Ria è una ballerina, modella e fotomodella molto bella, giovane e ambiziosa. La vedremo all’interno della nuova edizione di Amici di Maria De Filippi 2022. Cosa sappiamo su di lei?

Megan Ria: chi è la ballerina latino-americana?

Megan Ria ha sedici anni ed è una ballerina italo-cubana.

Le sue origini sono appunto cubane ma è di adozione massese. Inizia a far danza all’età di otto anni e inizia con latino americano mentre negli ultimi anni ha provato anche con moderno e classico. Oltre alla carriera da ballerina intraprende anche quella di modella e fotomodella sfilando per Pitti BImbo, Donna più, Mai senza e compare su diversi cataloghi: Benetton, Laura Biagiotti, Calvin Klein, Guess, Deha e Neverdull. Nel 2009 partecipa al programma Chi ha incastrato Peter Pan e la vediamo anche in altri programmi come Il cantante mascherato.

Viene scelta come ballerina per il videoclip di J-AX e per il Festival Show 2019. Vince cinque fasce durante in concorso Una ragazza per il cinema, cosa che non accadeva da più di trent’anni. La ballerina frequenta la Naima Academy diretta da ed entra nella Experience Company. Balla all’interno del videoclip di Elodie nella canzone Tribale. La giovane proverà ad aggiudicarsi il banco di ballo nella prossime edizione di Amici 22 di Maria De Filippi che andrà in onda il 18 settembre 2022.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Megan Ria (@riamegan)

Megan Ria: la sua partecipazione ad Amici 2022

Il 14 settembre 2022 è stata girata la prima puntata del talent show Amici di Maria De Filippi che andrà in onda la domenica pomeriggio. Secondo alcune anticipazioni i professori hanno selezionato 19 talenti divisi tra cantanti e ballerini. Per quanto riguarda la classe di danza sarebbero stati scelti 9 candidati che rappresentano diversi stili. Alessandra Celentano ha preso nella sua squadra tre allievi: Ramon Agnelli, Rita Danza e Gianmarco Pretelli. Raimondo Todaro esprime le sue preferenze e si contende Maddalena Svevi con Emanuel Lo. Ma sembra che l’insegnate di latino voglia dare una possibilità a Megan Ria che non ha convinto molto la commissione e avrà la possibilità di dimostrare di meritarsi il banco entro massimo quattro settimane, altrimenti dovrà abbandonare il programma.