Rihanna è in dolce attesa: la cantante, modella e imprenditrice è incinta del suo primo figlio, concepito con il rapper A$AP Rocky, suo attuale compagno.

Nell’ultimo fine settimana di gennaio, la cantante Rihanna, 33 anni, è in attesa del suo primo figlio.

La modella e imprenditrice è stata paparazzata insiene del compagno A$AP Rocky mentre passeggiavano per le strade di New York. La coppia si tiene dolcemente per mano e appare felice e spensierata. In questo contesto, l’artista ha scelto di mettere liberamente in mostra la pancia: stando alle foto diffuse da tabloid statunitensi come la rivista People, infatti, appaiono in modo evidente le rotondità del ventre che caratterizzano la gravidanza.

In uno degli scatti rubati alla coppia, inoltre, Rihanna e A$AP Rocky camminano ad Harlem, quartiere di New York nel quale il rapper e compagno della 33enne è cresciuto.

Rihanna e A$AP Rocky, la storia d’amore

Nel corso di un’intervista rilasciata lo scorso anno a GQ, il rapper A$AP Rocky ha parlato della sua relazione con Rihanna che ha descritto come l’amore della sua vita. A proposito della loro storia, il rapper ha dichiarato: “Credo che quando è il momento lo sai. È lei la persona giusta. Rihanna”.

In merito all’ipotesi di avere un figlio, invece, l’artista si era mostrato convinto che sarebbe stato un padre eccezionale e aveva dichiarato che la paternità fosse nel suo “destino, assolutamente”.

Rihanna e A$AP Rocky hanno cominciato a frequentarsi nel corso del 2020.

