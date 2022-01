Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono ufficialmente tornati insieme? Alla festa dell’amica comune Patrizia Griffini i due hanno cantato insieme al karaoke e i presenti non hanno potuto fare a meno di notare i loro sguardi complici e i loro ammiccamenti.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino

Alla festa di compleanno dell’amica comune la Pettinose Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono abbandonati a canti e balli in compagnia degli amici e, insieme, si sono prestati ironici al karaoke. Tra i presenti nessuno ha potuto fare a meno di notare gli sguardi complici che i due si sarebbero lanciati e gli ammiccamenti e i fan sono sempre più in trepidante attesa di sapere se finalmente i due confermeranno il loro discusso ritorno di fiamma.

Belen Rodriguez: la vita privata

Nelle ultime settimane a Belen sono state attribuite liaison con Michele Morrone (che sarebbe solo un amico) col suo ex marito (che avrebbe trascorso con lei le feste di Natale) e, infine, con Antonino Spinalbese (con cui la showgirl ha definitivamente confermato la rottura). Belen svelerà la verità sulla sua vita privata? Al momento sui social tutto tace e i fan sono impazienti di saperne di più.

Belen Rodriguez: gli avvistamenti

Belen e Stefano De Martino nell’ultimo periodo sono stati spesso avvistati insieme: il ballerino si è recato in aeroporto per prendere l’ex moglie di ritorno dal suo viaggio in Paraguay e sembra che i due abbiano trascorso insieme anche le Feste di Natale. Belen per il momento non ha svelato cosa stia accadendo tra lei e il ballerino (da cui si era separata definitivamente nel 2020) ma sui social ha scritto un messaggio criptico dove ha parlato di “felicità” e di “libertà”. La showgirl tornerà davvero con il celebre volto tv per la seconda volta? In tanti tra i suoi fan sperano proprio di sì.