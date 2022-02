Ricky Martin ha scritto a Mahmood, congratulandosi con lui. Il cantante ha risposto scegliendo di utilizzare delle emoji.

Il grande successo di Mahmood

Mahmood e Blanco, con il brano “Brividi”, hanno vinto la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Un grandissimo successo per il cantante, che presto volerà all’Eurovision Song Contest.

La vittoria di Mahmood era già annunciata fin dalla prima serata, ma non ha colpito solo il pubblico italiano. Ricky Martin è rimasto colpito dal cantante per un’altra sua grande vittoria.

Il messaggio di Ricky Martin

Mahmood continua ad avere un grande successo e a colpire il mondo intero. Dopo aver conquistato Tim Kruger, che durante l’Eurovision Song Contest ha commentato una sua foto scrivendo “davvero carino”, questa volta è il turno di Ricky Martin.

Il cantante portoricano ha commentato una foto social di Mahmood, per fargli le sue congratulazioni per la vittoria del Best Italian Act agli MTV EMA 2019.

La risposta del cantante

Ricky Martin ha voluto congratularsi con Mahmood per il suo grande successo e la sua vittoria del Best Italian Act agli MTV EMA 2019. Dopo le congratulazioni del cantante portoricano, Mahmood ha risposto con due emoji di ringraziamento. In molti si chiedono se la conversazione è continuata nei messaggi privati.