Richard Madden chi è: carriera e vita privata

Richard Madden è un attore scozzese molto famoso, conosciuto soprattutto per il ruolo di Robb Stark in Game of Thrones. Presto lo vedremo nei panni del protagonista di Citadel, nuova serie tv di spionaggio su Prime Video.

Richard Madden: la carriera



Richard Madden è un attore scozzese, che ha recitato in moltissimi progetti ed è diventato molto famoso grazie al ruolo di Robb Stark, nella famosissima serie tv Game of Thrones, che in Italia si intitola Il Trono di Spade, ma anche grazie al ruolo di David Bud in Bodyguard e il Principe Azzurro in Cenerentola. Richard Madden è nato il 18 giugno 1986, a Elderslie, in Scozia. È alto un metro e settantasette centimetri ed è cresciuto nella città scozzese insieme ai suoi genitori e alle sue due sorelle, Cara e Lauren. Suo padre si chiama Richard e ha lavorato come vigile del fuoco, mentre la madre, Pat, lavorava come insegnante di sostegno. Ha iniziato a recitare all’età di 14 anni, anche se poi ha deciso di prendersi una lunga pausa dal mondo dello spettacolo per concentrarsi sugli studi. Da ragazzo, per superare la sua timidezza, si è iscritto ad un corso di teatro e si è appassionato alla recitazione. Nel 1999 ha esordito in televisione, nella serie tv Barmy Aunt Boomerng, dove ha interpretato il ruolo di Sebastian, mentre nel 2000 è apparso per la prima volta sul grande schermo nel film Complicity.

Nel 2009 ha recitato nella prima stagione della serie tv Hope Spirngs e nel 2011 in Sirens. Il ruolo di Robb Stark lo ha ottenuto nel 2011 e gli ha permesso di farsi conoscere ancora di più. Successivamente ha recitato in film come Cenerentola e 1917 e in altri programmi televisivi famosi come I Medici e Bodyguard. Nel 2016 si è fatto amare anche nel nostro Paese grazie al ruolo di Cosimo ne I Medici, che ha interpretato per tutta la prima stagione. Successivamente lo abbiamo visto ancora una volta sul grande schermo nella pellicola Rocketman, in cui ha recitato insieme a Taron Egerton. In seguito ha ottenuto numerosi altri ruoli molto importanti, come nel progetto Marvel, Gli Eterni, e presto lo vedremo nella nuova serie tv di Prime Video, Citadel, dove ha ottenuto il ruolo di protagonista.

Richard Madden: la vita privata



Sulla vita privata di Richard Madden non ci sono moltissime informazioni, perché è molto riservato e tiene moltissimo alla sua privacy. La sua vita sentimentale, però, è stata spesso chiacchierata. L’attore non è sposato e quello che si sa sulle sue vicende sentimentali è che dal 2011 al 2016 è stato legato a Jenna Coleman, mentre dal 2017 al 2019 è stato fidanzato con Ellie Bamber. Successivamente ci sono stati molti rumors, perché è stato fotografato insieme a Brandon Flynn e anche a Froy Gutierrez, ma nessuno ha mai rilasciato dichiarazioni a riguardo. L’attore è presente sui social network, come Instagram e Twitter, dove è molto seguito. Condivide numerosi post che riguardano la sua carriera e i suoi progetti, ma ha anche mostrato spesso il suo supporto verso il Black Lives Matter.