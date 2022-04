Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne e per la prima volta ha svelato come sarebbero oggi i rapporti tra lui e le sue due famose ex, Ida Platano e Roberta Di Padua.

Riccardo Guarnieri: i rapporti con Ida e Roberta

Riccardo Guarnieri è tornato a Uomini e Donne e ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sul rapporto con Ida Platano, che ha avuto modo di rincontrare – dopo quasi un anno – all’interno del dating show. Riccardo ha confessato di non aver apprezzato tutto ciò che Ida ha detto sul suo conto all’interno del programma, ma ha anche dichiarato che lui e Ida avrebbero riscoperto tutta la loro complicità ballando insieme.

Nonostante questo Riccardo esclude che possa nascere di nuovo qualcosa con la sua ex:

“Tra me e Ida la storia è finita, ma è rimasta tanta complicità. Dopo quello che abbiamo vissuto mi basta solo uno sguardo, un abbraccio o una risata per capirla e credo che per lei valga lo stesso. Ho un bellissimo ricordo, a oggi, di quello che siamo stati”, ha ammesso, e ancora: “Dopo quel ballo è come se mi fossi finalmente buttato una volta e per tutte ogni cosa alle spalle.

Ciò non vuol dire che credo o voglio che tra me e Ida rinasca qualcosa”.

La telefonata fatta a Roberta

Riccardo Guarnieri ha confessato anche di aver telefonato alla sua altra ex, Roberta Di Padua, quando ha scoperto che lei fosse risultata positiva a Covid-19. “E’ stata una telefonata d’affetto, nulla di più”, ha dichiarato Riccardo, che è tornato al dating show sperando di trovare il vero amore.