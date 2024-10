Regali per la figlia, l’idea perfetta per dire tutto con un charm

Quando arriva una ricorrenza speciale o un momento importante nella vita della propria figlia, come un compleanno, un successo scolastico o professionale, ci si chiede: quali sono i regali ideali, belli da vedere, ma al contempo che riescono a comunicare un’emozione?

Un gioiello è più di un accessorio: è in grado di esprimere messaggi diversi. In particolare, i charm figlia della collezione By You di Kidult si abbinano a un master, ovvero un anello, una collana, un orecchino o un bracciale, e danno vita al gioiello perfetto per renderla felice.

Charm famiglia, per celebrare l’unione più importante in ogni momento

I charm sono un vero e proprio trend evergreen che ha conquistato il settore della gioielleria. Ciondoli piccoli, ma con un enorme significato.

Un gioiello con charm famiglia è perfetto da donare in tantissime occasioni: al raggiungimento dei 18 anni, per un successo scolastico o universitario, prima di partire per l’Erasmus o in concomitanza del primo viaggio di lavoro.

La famiglia è tutto, e averla sempre con sé al polso quando si è distanti significa moltissimo: un modo per fare sorridere tua figlia appena indosserà il gioiello e per ricordarle che la famiglia, anche se lontana, c’è in ogni momento.

Charm “ti voglio bene”, per farle sentire sempre l’amore dei genitori

Come dire ti voglio bene? Con i charm! A volte non sempre è facile esprimere i propri sentimenti. Anzi, quasi mai. Ecco perché questi ciondoli vengono in aiuto di tutti quei genitori che vorrebbero ricordare ogni giorno alla propria figlia che le vogliono bene, che la amano.

Il charm a forma di cuore con la scritta “ti voglio bene” riassume un gesto dal potente significato. E può essere abbinato al bracciale o alla collana: un dolce regalo che riassume un rapporto speciale.

Charm figlia, un cult per ogni occasione

In gioielleria, i charm sono un vero e proprio cult. Andando a tradurre la parola, scopriamo che il suo significato è intrigante: incantesimo. In voga oggi come negli anni ’50 (le donne più glamour dell’epoca non rinunciavano ai propri charm), questi accessori sono unici nel loro genere. E soprattutto si adattano come regalo a ogni occasione.

Stiamo vivendo un vero e proprio fashion revival, grazie anche (e soprattutto) a brand come Kidult che si impegnano a realizzare charm belli da vedere e dal profondo significato.

Il charm con la parola figlia è un altro prodotto da prendere in considerazione come regalo, così come l’albero della vita, oppure una frase motivazionale: “Chi semina amore, raccoglie felicità”.

Se ne trovano diversi tra cui scegliere, a forma di cuore e con cuoricini brillanti, per splendere in ogni occasione. Non c’è modo migliore per far sorridere la propria figlia se non ricordandole ogni giorno il bene che le vogliamo.