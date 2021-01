Diane Keaton con la sua eccentricità ha rapito il cuore di numerosi registi che hanno scritto delle parti pensando a lei come per esempio Woody Allen con “Io e Annie”. Scopriamo la sua carriera prima dell’Oscar.

Chi è Diane Keaton

Diane Keaton, pseudonimo di Diane Hall (Los Angeles, 5 gennaio 1946), è un’attrice, produttrice cinematografica e regista statunitense. Cresce con la madre casalinga e fotografa e il padre agente immobiliare e ingegnere civile. Dopo aver potuto osservare un evento teatrale come “Mrs. Los Angeles” a cui partecipa la madre e aver trovato in Katharine Hepburn un modello, decide di diventare attrice.

Una volta diplomata alla Santa Ana High School dove si diletta nel canto e nella recitazione si iscrive al college ma abbandona per lanciarsi nel mondo dello spettacolo a Manhattan e inizia gli studi di recitazione al Neighorhood Playhouse di New York.

L’avvio alla carriera cinematografica

Debutta nel mondo del cinema nel 1970 con “Amanti ed altri estranei” tratto dall’omonima commedia di Renée Taylor. Qui viene notata dal regista Francis Ford Coppola che le assegna il ruolo di Kay Corleone nella famosa saga de “Il padrino”.

Nel frattempo debutta a Broadway con il musical “Hair” e dopo un’audizione per “Provaci ancora,Sam”, una commedia di Woody Allen intraprende un lungo percorso con il regista.

Il rapporto professionale con Allen si trasforma in una lunga relazione amorosa e la rende protagonista di alcuni maggiori successi come “Amore e guerra”, “Io e Annie”, “Manhattan” o “Misterioso omicidio a Manhattan”. Con “Io e Annie” vince inoltre il premio Oscar e il Golden Globe come migliore attrice protagonista.

La vita amorosa dopo la rottura con Woody Allen

Nel 1978 dopo che interrompe la sua relazione con Allen intraprende una storia con Warren Beatty con cui gira “Reds” che le porta una nomination agli Oscar come miglior attrice protagonista e il David di Donatello come miglior attrice straniera. Terminato il film i due interrompono anche la loro storia.

Inizia quindi una relazione con Al Pacino che si conclude quando termina le riprese del terzo film della saga de “Il Padrino” nel 1991. Dopo una serie di storie che non l’hanno mai portata al matrimonio la Keaton corona la sua carriera con una quarta candidatura agli Oscar con “Tutto può succedere” e crea una famiglia da sé adottando nel 1996 Dexter e nel 2001 Duke.