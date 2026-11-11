Dopo l'ultima puntata, Pasquale La Rocca ha parlato di possibili favoritismi della giuria di Ballando con le stelle. Intanto Ornella Muti, infortunata, valuta se proseguire la gara.

Pasquale La Rocca rompe il silenzio e mette in discussione l’equità dei giudizi a Ballando con le stelle. Dopo l’ultima puntata, intervistato da Domenico Marocchi per La Volta Buona, il ballerino ha parlato apertamente di possibili favoritismi da parte della giuria. Il suo sfogo nasce dalle critiche rivolte a Ornella Muti, sua partner di gara, che sta affrontando un infortunio e potrebbe lasciare la competizione.

Le parole del maestro hanno riacceso il dibattito sui criteri con cui vengono valutate le coppie in pista. Il momento è delicato: da un lato c’è la condizione fisica dell’attrice, dall’altro un clima che, secondo La Rocca, si è fatto sempre più pesante settimana dopo settimana.

Lo sfogo del maestro dopo i confronti su Ornella Muti

Nell’intervista La Rocca ha ammesso di essere ormai provato dalle discussioni che accompagnano ogni esibizione con l’attrice. A pesare, in particolare, sarebbero stati i confronti con Barbara D’Urso, che avrebbero tolto leggerezza a un’esperienza vissuta in modo più sereno nelle prime settimane.

«Io sono stanco, il confronto mi ha amareggiato»

Il ballerino ha spiegato di sentire il bisogno di difendere la propria compagna di gara, anche quando preferirebbe tenersi lontano da nuove polemiche. All’inizio riusciva a replicare alle osservazioni con ironia; oggi, invece, considera la situazione particolarmente fastidiosa, perché alcune critiche avrebbero oltrepassato i confini di un confronto costruttivo.

L’accusa di preferenze e i suoi limiti

Il passaggio più duro dell’intervista riguarda proprio la giuria. La Rocca ha lasciato intendere che il metro di giudizio non sarebbe uguale per tutti.

«Forse ci sono dei favoritismi, ci sono delle preferenze»

Va però sottolineato che il ballerino non ha indicato episodi concreti a sostegno di quanto afferma. Le sue parole restano dunque un’impressione personale, espressa in un momento di evidente amarezza. Il peso del suo ruolo all’interno del programma, tuttavia, rende probabile che la questione continui a far discutere.

I 38 secondi in pista e il voto di Mariotto

Sullo sfondo c’è la situazione di Ornella Muti, la cui permanenza nello show è tutt’altro che certa. L’infortunio limita i suoi movimenti e l’attrice si è presa alcuni giorni per decidere se proseguire o fermarsi temporaneamente.

Nell’ultima puntata la coreografia della coppia è stata interrotta dopo appena 38 secondi. Nonostante l’esibizione incompleta, Guillermo Mariotto ha assegnato il punteggio massimo. Una scelta che ha lasciato perplessi molti spettatori e che riporta al centro una domanda ricorrente nel programma: quanto deve contare la tecnica e quanto il coinvolgimento emotivo?

Le valutazioni di Raimondo Todaro sugli altri concorrenti

Sul percorso dell’attrice si è espresso anche Raimondo Todaro, ospite a sua volta di La Volta Buona. Secondo il professionista, diversi concorrenti dimostrerebbero una preparazione tecnica superiore a quella di Ornella Muti. Tra i nomi citati figurano:

Aurora Ramazzotti

Noemi Bocchi

Andy Diaz

Manuela Moreno

Le opinioni divergenti confermano quanto la partecipazione di Ornella Muti continui a dividere addetti ai lavori e pubblico, tra chi premia il valore del personaggio e chi guarda soprattutto al rendimento in pista.

Il futuro della coppia dipende ora dalla decisione che l’attrice prenderà nei prossimi giorni sulla base delle sue condizioni fisiche. Se dovesse scegliere di fermarsi, anche solo temporaneamente, lo sfogo di La Rocca rischierebbe di restare l’ultima parola su un percorso interrotto; se invece tornerà in pista, ogni voto della giuria sarà osservato con un’attenzione ancora maggiore. Per ora il maestro ha fatto sapere di avere un’unica priorità: la salute della sua partner.