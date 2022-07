Raffaella Carrà: i look più iconici

L’intramontabile Raffaella Carrà è stata un’icona italiana, anche per quanto riguarda lo stile. La showgirl ha fatto la storia del costume televisivo, dando un contributo davvero unico, che rimane indelebile nel tempo.

Lo stile di Raffaella Carrà

Raffaella Carrà è sempre stata una vera e propria icona di stile, sul palcoscenico, ma anche dietro le quinte. Una vera star, che ha sempre scelto look iconici, che hanno lasciato il segno e scritto la storia della moda e della televisione italiana. Lo stile di Raffaella Carrà è stato davvero unico, tra paillettes, lamè e frange, colori accesi e stravaganti. La Raffa nazionale è sempre stata davvero scenografica, sempre pronta a lasciare il pubblico senza parole mentre la osservava attraverso lo piccolo schermo.

Tutto quello che la Carrà ha lasciato in eredità alla storia del costume televisivo italiano è un contributo davvero incredibile, di cui tutti le sono molto grati. Ha saputo portare un tocco di Broadway in Italia, grazie al suo look sempre estremamente glamour. Raffaella Carrà è stata per gli italiani un’amica, una presenza importante e rassicurante, da cui lasciarsi abbracciare. Il suo stile è davvero intramontabile, proprio come lei. Il suo caschetto biondo, il suo casquè indimenticabile e tutti quei ritornelli delle canzoni che hanno fatto compagnia agli italiani, mentre si esibiva sul palcoscenico e si mostrava sempre perfetta, con look scelti con grande cura, che sapevano sempre stupire, lasciando da parte la monotonia.

Impossibile dimenticare le sue giacche lamè, le sue tutine cortissime fin dagli anni ’80, tra frange, glitter e pailett, con colori che attiravano sempre l’attenzione del pubblico.

I look più iconici di Raffaella Carrà

I look scelti da Raffaella Carrà hanno sempre attirato l’attenzione e sono sempre stati apprezzati. Il suo modo di vestirsi sul palco è stato unico nel suo genere. Ecco alcuni dei look più amati di sempre: