Il capo must have dell’inverno 2024 2025 è il maglioncino. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, come abbinarlo al meglio.

Maglioncino: l’item da avere dell’inverno 2024-2025

Per questo inverno 2024 2025 i capo must have è il maglioncino, in particolare quello in cashmere. Morbido ed elegante, perfetto da indossare nella vita di tutti i giorni e non solo, anche per occasioni speciali. Il maglioncino è uno di quei capi che davvero non può mancare nel nostro armadio, anche perché è anche un capo salva look, perfetto per quando non sappiamo proprio cosa indossare o abbiamo poco tempo per pensarci. Prima di andare a vedere insieme qualche idea di outfit da cui prendere ispirazione, vediamo quali sono i maglioncini di tendenza per questo inverno 2024 2025.

Maglioncino: i modelli di tendenza per l’inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, il capo must have dell’inverno 2024 2025 è il maglioncino, meglio se in cashmere. Ma, quali sono i modelli di tendenza? Scopriamolo adesso insieme:

Girocollo : il maglioncino a girocollo è tra i più gettonati, sobrio ed elegante allo stesso tempo, ottimo anche per l’ufficio.

: il maglioncino a girocollo è tra i più gettonati, sobrio ed elegante allo stesso tempo, ottimo anche per l’ufficio. Dolcevita : per le giornate più fredde la scelta non può che ricadere sul maglioncino dolcevita, per tenere il collo sempre al caldo. Ottimo da indossare anche se ad esempio si va a fare una bella passeggiata invernale in montagna.

per le giornate più fredde la scelta non può che ricadere sul maglioncino dolcevita, per tenere il collo sempre al caldo. Ottimo da indossare anche se ad esempio si va a fare una bella passeggiata invernale in montagna. Bottoni a body: è forse il modello più sensuale, perfetto quindi da indossare anche per un’aperitivo o anche per una cena a due.

Maglioncino: idee di outfit

Dopo aver visto quelli che sono i modelli di tendenza per questo inverno 2024 2025, andiamo a vedere insieme qualche idea di outfit con protagonista il maglioncino: