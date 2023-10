Scopriamo insieme quali sono i migliori patch occhi antirughe per liftare e stendere il proprio sguardo. Sono pensati per dare un trattamento intensivo allo sguardo, non solo per quanto riguarda le rughe ma anche per l’idratazione.

Questi sono i migliori patch occhi antirughe per liftare e distendere lo sguardo

I patch occhi antirughe servono per dare allo sguardo un trattamento intensivo, che sia anche idratante e lenitivo. Un trattamento completo per riuscire a ridurre i segni e le linee del tempo sul proprio viso. Possono essere in tessuto o in idrogel, infusi con ingredienti attivi e antiossidanti specifici per dare un effetto rimpolpante e sono anche drenanti e illuminanti, quindi contro borse e occhiaie. È importante trovare il patch perfetto per le nostre esigenze, così da ottenere i risultati desiderati. Si tratta di una vera e propria coccola per la pelle, soprattutto per la delicata zona del contorno occhi, un valido aiuto per la skincare quotidiana. Sono anche molto pratici perché hanno un tempo di posa tra i 15 e i 30 minuti, ideali da applicare prima di un’occasione speciale o quanto ci rendiamo conto che quella zona è particolarmente stanca e spenta.

Secondo una selezione condivisa da Elle, alcuni dei migliori patch occhi antirughe per liftare e distendere lo sguardo sono:

Wishful Empowered Eye Lift & Contour Double Peptide : con estratto di orchidea calanthe, peptidi, olio di mandorle dolci e rosa, per un’azione antirughe e illuminante, al costo di 10 euro;

: con estratto di orchidea calanthe, peptidi, olio di mandorle dolci e rosa, per un’azione antirughe e illuminante, al costo di 10 euro; Pixi Dream-yEye : prodotto idratante e lenitivo per quando il contorno occhi è secco, con rughe più evidenti. Per un effetto rinfrescante è possibile tenerlo nel frigorifero. Il costo è di 26 euro;

: prodotto idratante e lenitivo per quando il contorno occhi è secco, con rughe più evidenti. Per un effetto rinfrescante è possibile tenerlo nel frigorifero. Il costo è di 26 euro; Shiseido Uplifting and Firming Express Eye Mask : perfetti per il loro effetto liftante e rimpolpante istantaneo, che ridefinisce il contorno occhi grazie al retinolo, riducendo anche borse e occhiaie, al costo di 27 euro;

: perfetti per il loro effetto liftante e rimpolpante istantaneo, che ridefinisce il contorno occhi grazie al retinolo, riducendo anche borse e occhiaie, al costo di 27 euro; Benton Snail Bee Ultimate Hydrogel Eye Patches : patch occhi antirughe in idrogel alla bava di lumaca, assolutamente da provare, al costo di 28,99 euro;

: patch occhi antirughe in idrogel alla bava di lumaca, assolutamente da provare, al costo di 28,99 euro; Sarah Chapman Skinesis Platinum Stem Cell Eye Mask : patch ideati da Sarah Chapman, facialist delle star, con una forma particolare per trattare la zona sotto gli occhi ma anche le sopracciglia, gli angoli e le palpebre, al costo di 30 euro;

: patch ideati da Sarah Chapman, facialist delle star, con una forma particolare per trattare la zona sotto gli occhi ma anche le sopracciglia, gli angoli e le palpebre, al costo di 30 euro; Patchology Flash Patch : rigeneranti, da lasciare in posa dai 5 minuti in su, massaggiando bene il prodotto. Ideali da mettere prima di andare a dormire. Il costo è di 40 euro;

: rigeneranti, da lasciare in posa dai 5 minuti in su, massaggiando bene il prodotto. Ideali da mettere prima di andare a dormire. Il costo è di 40 euro; Thalgo Hyalu-Procollagen Wrinkle Correcting Pro Eye Patches : effetto rimpolpante grazie all’acido ialuronico reticolato e al collagene marino, al costo di 43 euro;

: effetto rimpolpante grazie all’acido ialuronico reticolato e al collagene marino, al costo di 43 euro; Foreo Iris Hydrating Hydrogel Eye Patches : vitamina C e ingredienti marini concentrati in questi patch dal potere idratante e distensivo, al costo di 52,90 euro;

: vitamina C e ingredienti marini concentrati in questi patch dal potere idratante e distensivo, al costo di 52,90 euro; Augustinus Bader The Eye Patches 6 Pack: trattamento luxury rimpolpante e antirughe, per coccolare il contorno occhi, ridurre le rughe e le macchie scure. Il costo è di 109,99 euro.

