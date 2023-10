Quando dura una relazione con un borderline? Questo disturbo di personalità può essere davvero molto pesante all’interno di una relazione, ma ci sono diversi fattori che possono determinare la durata di un legame con un borderline.

Quanto dura una relazione con un borderline: un amore impetuoso e complicato

Avere una relazione con un borderline non è per niente facile. Il disturbo borderline di personalità porta le persone che ne soffrono ad avere idee di grandiosità, costante bisogno di ammirazione e riconoscimento, egocentrismo, mancanza di empatia e incapacità di costruire relazioni profonde e durature. Tra gli altri sintomi ci sono un vuoto costante, una forte paura di abbandono, difficoltà a controllare la rabbia e ideazioni paranoiche. Nelle relazioni affettive queste persone tendono ad essere spesso in allerta, a causa delle tante paranoie, diventando anche controllanti e assumendo spesso atteggiamenti arroganti e aggressivi. La durata di una relazione con una persona che soffre di questo disturbo può variare. Alcune relazioni durante pochi mesi, altre arrivano a durare diversi anni. Statisticamente una relazione con un borderline dura circa un anno e mezzo, massimo due anni, ma in realtà ci sono davvero tanti fattori da tenere conto.



Quanto dura una relazione con un borderline: i fattori importanti

La prima cosa di cui tenere conto è sicuramente il contesto. Alcune coppie riescono a durare nel tempo anche grazie al contesto familiare e lavorativo che hanno creato. Esistono anche casi particolari che portano le relazioni con un borderline a finire dopo poche settimane, perché magari si vengono a creare situazioni problematiche fin da subito. Un altro fattore molto importante è la pazienza, in grado di stabilire quanto può durare una relazione con un borderline. Con il loro atteggiamento e il loro comportamento, le persone borderline rischiano di mettere spesso a dura prova la pazienza del proprio partner. Anche i sentimenti sono un dettaglio da non sottovalutare. Se si tratta di sentimenti forti, probabilmente la pazienza e la tolleranza tenderanno ad aumentare. Se si tratta di una relazione appena iniziata, in cui i sentimenti non hanno un ruolo ancora così forte, la rottura potrebbe arrivare prima. Bisogna sicuramente tenere conto anche del carattere di una persona. Se si è più accondiscendenti si tende a sopportare di più e proprio in base a questo la relazione può durare di più o di meno. È importante ricordare che essere tolleranti non vuol dire sopportare tutto ad ogni costo e dire sì a tutte le cose che non piacciono. Ci vuole il giusto compromesso, come in ogni cosa. Si può essere più tolleranti con la persona che si ha accanto, senza esagerare e accettare comportamenti che potrebbero rovinare la relazione e anche la serenità della persona che si ha accanto. Se avete una scarsa tolleranza è probabile che non riuscirete a far durare tanto la relazione con un borderline.

