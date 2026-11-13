La nuova era di Roberto Cavalli: Hollywood, sensualità e codici ribelli

Roberto Cavalli rivisita il sogno americano con una collezione intrisa di Hollywood, sensualità e spirito selvaggio.

L’edizione 129 di MFF-Magazine For Fashion si apre con una cover story che mette al centro Fausto Puglisi. L’intervista approfondisce la nuova era di Roberto Cavalli, che guarda con occhi diversi al mito del sogno americano, spostando l’attenzione verso Hollywood, sensualità e una reinterpretazione contemporanea dei codici del fondatore.

Roberto Cavalli riscopre il lato selvaggio del sogno americano

Il nuovo capitolo del marchio si costruisce attorno a un concetto di selvaggio che si vuole tradurre in tessuti, silhouette e atmosfere ispirate al panorama cinematografico di Los Angeles. La visione di Cavalli si allontana dal glamour patinato per abbracciare una sensualità cruda, dove la luce di Hollywood diventa la scenografia di una narrazione più autentica e poco addomesticata. Il risultato è una collezione che fonde il folklore americano con la tradizione italiana, creando un ponte tra due culture e proponendo una moda che invita a spingersi oltre i confini consolari.

Il contributo di Fausto Puglisi

Fausto Puglisi, curatore della cover story, descrive il lavoro di Cavalli come una rilettura dei codici originari, ma con un linguaggio attuale. Secondo Puglisi, la sfida più grande è mantenere viva la narrazione selvaggia senza tradirne l’essenza, facendo dialogare la tradizione con l’innovazione tecnologica delle sfilate primavera-estate 2027.

Le tendenze primavera-estate 2027 e le interviste internazionali

Le passerelle della stagione spring-summer 2027 hanno mostrato una fusione di elementi western, colori metallizzati e tagli asimmetrici, confermando la tendenza verso un’estetica più audace. Parallelamente, MFF ha pubblicato interviste esclusive con alcune delle voci più influenti del panorama fashion: Michèle Lamy, che ha parlato della sostenibilità creativa; Ian Griffiths di Max Mara, che ha sottolineato l’importanza della sartorialità contemporanea; Stefano Gallici di Ann Demeulemeester, che ha evidenziato il ritorno delle silhouette fluide; Henry Zankov di Diane von Furstenberg, che ha discusso di empowerment femminile; e Corrado De Biase, responsabile delle calzature di Saint Laurent sotto la direzione di Anthony Vaccarello, che ha illustrato il ruolo delle scarpe come protagoniste di una collezione.

Le voci della moda: Lamy, Griffiths, Gallici, Zankov e De Biase

Ciascuna intervista ha fornito spunti concreti sulla direzione che la moda sta prendendo. Lamy ha evidenziato il legame tra arte e design, Griffiths ha rimarcato l’equilibrio tra tradizione e innovazione, Gallici ha parlato del ritorno a forme più organiche, Zankov ha discusso l’evoluzione del concetto di femminilità, mentre De Biase ha mostrato come le scarpe possano diventare strumenti di narrazione in una sfilata.

Mostre e retrospettive: da Roma a Parigi

Il numero di MFF dedica ampio spazio anche alle installazioni artistiche che celebrano la moda come forma d’arte. A Roma, la galleria Gnamc ospita la retrospettiva di Luigi & Iango, in corso fino al 29 novembre, che ripercorre i loro lavori più iconici dagli anni ’90 ad oggi, evidenziando l’influenza fotografica sulla stilistica contemporanea. Parallelamente, il duo Viktor & Rolf festeggia 30 anni di haute couture con due mostre simultanee, una a Milano e l’altra a Parigi, dove sono esposti abiti storici, bozzetti e video-installazioni che mostrano l’evoluzione del loro linguaggio creativo.

Luigi & Iango alla Gnamc di Roma

La mostra alla Gnamc presenta una selezione di fotografie che hanno definito l’era digitale della moda, dal reportage di backstage alle campagne pubblicitarie più audaci. I curatori hanno voluto evidenziare come la visione di Luigi & Iango abbia saputo interpretare il boom dei social media, trasformando i momenti dietro le quinte in opere d’arte.

Viktor & Rolf celebrano 30 anni di haute couture

Le due esposizioni dedicate a Viktor & Rolf mostrano la loro evoluzione dal surrealismo iniziale fino alle creazioni più recenti, caratterizzate da una forte componente teatrale. Il pubblico può ammirare pezzi chiave, come gli abiti ispirati a miti greci e le collezioni che hanno fuso moda e performance art, confermando il loro ruolo di pionieri nel panorama internazionale.