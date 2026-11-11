Scopri le denunce del PM Storari sul caporalato e le strategie del Veneto per una moda più dignitosa.

Il quinto Venice Sustainable Fashion Forum, tenutosi presso la Fondazione Giorgio Cini, ha riunito imprenditori, istituzioni e magistrati per esaminare le crepe etiche e legali che ancora attraversano il settore della moda italiana. Tra le voci più forti, il pubblico ministero milanese Paolo Storari ha denunciato pratiche di caporalato ancora diffuse, anche in stabilimenti a pochi chilometri da Milano, definendole “opifici della vergogna”.

Parallelamente, i dati forniti dal Just Fashion Transition Pulse 2026 hanno evidenziato il peso economico del comparto: il 7% delle esportazioni italiane di moda proviene dal Veneto, con una crescita del 10,9% rispetto al 2019 e un valore complessivo di 182 miliardi di euro. Oltre un centinaio di migliaia di addetti e diecimila PMI costituiscono la spina dorsale della filiera, ma il settore è sotto pressione per la crescente concorrenza europea.

Le denunce del PM Storari sul caporalato nella moda italiana

Storari ha sottolineato che “grandi marchi continuano a sfruttare opifici della vergogna con salari inferiori al minimo contrattuale, dove i lavoratori sono costretti a mangiare, dormire e lavorare nello stesso spazio”. L’intervento del magistrato ha messo in luce casi in cui i controlli erano talmente invasivi da includere cani lupo per sorvegliare i dipendenti, metodo che, seppur raro, resta documentato nelle vicinanze di Milano. Gli audit, a sua volta, hanno mostrato che le aziende si sono concentrate più sulla qualità della colla che sulla tutela dei diritti dei lavoratori.

Opifici della vergogna a pochi chilometri da Milano

Secondo le indagini, circa trenta-quarantamila strutture non hanno rispettato le norme. Storari ha spiegato che l’approccio tradizionale, basato sull’arresto del caporale e sul successivo patteggiamento, era inefficace: “Il problema è sistemico, la responsabilità ricade sulla filiera, non solo sui singoli”. Il nuovo modello, più orientato verso le imprese e meno sanzionatorio, mira a responsabilizzare le case di moda per le loro catene di fornitura.

Il Veneto: motore produttivo e sfide della filiera

Il territorio veneto ospita circa 10 mila piccole e medie imprese e 100 mila addetti, facendo da pilastro alla produzione di abbigliamento, tessile e calzature. Il _Just Fashion Transition Pulse_ ha stimato che per ogni euro di domanda finale del settore vengono generati 1,95 euro di produzione nell’intera economia italiana, dimostrando l’effetto moltiplicatore della moda. Inoltre, più del 40 % del valore aggiunto, delle retribuzioni e delle ore lavorate sono attivati al di fuori del nucleo produttivo diretto.

Dati economici e forza lavoro

Nel 2025 i lavoratori stranieri hanno rappresentato il 41,8 % delle assunzioni programmate nel tessile, nell’abbigliamento e nelle calzature, quasi il doppio della media nazionale, evidenziando la dipendenza del settore da competenze internazionali. Nonostante il contributo econ omico, l’Italia registra il 22 % delle menzioni globali di presunte violazioni, ma anche il 46 % delle azioni di contrasto, posizionandosi al centro del dibattito sulla legalità nella moda.

Competitività europea, pressione francese e nuove strategie

Il panorama europeo sta cambiando: la Francia è l’unico Paese dell’Unione a mostrare una crescita sia nel numero di imprese sia degli addetti, con una previsione di superare l’Italia entro il 2026, raggiungendo oltre 48 mila aziende rispetto alle 46 mila italiane. Questa evoluzione spinge le aziende italiane a rivalutare i propri modelli di produzione, investendo in tecnologia e in una filiera più trasparente.

Il presidente di Confindustria Moda, Luca Sburlati, ha ribadito che “l’integrità non è negoziabile” e ha chiesto una rigorosa applicazione delle norme per evitare il dumping contrattuale. La presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron, ha aggiunto che il tema centrale dell’edizione, “Shaping Tomorrow”, richiede “investimenti in tecnologia, apertura a nuovi mercati e una distribuzione più equa del valore lungo tutta la catena”.

Il dibattito al Venice Forum ha mostrato che la lotta al caporalato non è solo una questione etica, ma anche una sfida di concorrenza leale. Le autorità, le imprese e le organizzazioni sindacali dovranno collaborare per creare un sistema di monitoraggio continuo, dove l’iscrizione a un “albo fornitori” diventa un riconoscimento di responsabilità piuttosto che un semplice adempimento burocratico.