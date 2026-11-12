Il panorama fashion si muove tra archivi storici, revival Y2K e le difficoltà dei distretti italiani, mentre eBay lancia strumenti per garantire autenticità e zero commissioni.

Negli ultimi mesi il mondo della moda ha mostrato una forte propensione a riscoprire le proprie radici. Dalle collezioni archivistiche delle Maison di alta gamma ai capi street-style degli inizi 2000, la domanda globale si è spostata verso l’heritage e il vintage, creando nuove opportunità per il mercato second-hand.

Archivi di lusso: Chanel, Dior, Gucci e il ritorno dei classici

Le statistiche di eBay evidenziano un boom di interesse per le collezioni storiche. Le ricerche per Matthieu Blazy, ad esempio, sono aumentate del 291 % subito dopo il lancio della sua prima collezione per Chanel. Anche Jonathan Anderson ha registrato un +92 % di richieste in seguito alla sua debutta in Haute Couture per Dior, mentre Demna Gvasalia ha visto un +42 % di curiosità dopo la prima sfilata per Gucci.

Le icone dei direttori precedenti

Il fascino per i creatori che hanno lasciato il segno è altrettanto evidente: le inserzioni di Chanel dell’era Karl Lagerfeld sono cresciute dell’87 % su base annua; i pezzi Dior firmati John Galliano hanno visto un incremento medio dei prezzi dell’81 % tra gennaio e settembre 2026; e le proposte di Gucci di Tom Ford sono aumentate del 49 %. Altri brand come Balenciaga, Loewe e Chloé hanno registrato balzi superiori al 200 %, dimostrando che il valore storico è ora un vero catalizzatore di domanda nel resale.

Y2K e vintage: il ritorno dei primi anni Duemila

Tra gennaio e settembre 2026 il termine “vintage” è stato digitato su eBay più di 438 volte al minuto. L’estetica Y2K, in particolare, ha guidato 1.300 ricerche all’ora, superando di gran lunga gli anni ’90 (474), ’70 (305) e ’80 (292). Marchi come Von Dutch e Ed Hardy hanno visto le loro inserzioni crescere rispettivamente del 377 % e del 343 %. Persone note sono state protagoniste di questo revival: le T-shirt vintage indossate da Zendaya, Björk, Harry Styles o Miley Cyrus hanno generato più di 5.500 ricerche orarie, confermando il legame tra moda, musica e cultura pop.

It-bag e accessori: quando il resale diventa investimento

Il mercato delle borse di lusso su eBay ha registrato incrementi spettacolari. Dal 2026 la Bellport Tote di Ralph Lauren ha visto i prezzi medii salire del 664 %, la Jackie Small Bag di Gucci del 141 % e la Margaux di The Row del 137 %. Modelli d’archivio come la Balenciaga Le City hanno registrato un +936 % di inserzioni globali, mentre la Loewe Amazona 180 è salita del 440 %. Anche i Hermès Birkin e Kelly rimangono tra le dieci vendite più redditizie del segmento Moda e Accessori.

Crisi nei distretti italiani: chi crolla e chi resiste

Il rallentamento dei consumi avviato a fine 2023 ha colpito duramente la filiera moda italiana. Marchi storici come Geox dovranno terminare il 2026 con un fatturato di circa 570 milioni di euro, rispetto agli 806 milioni del 2019, e con una rete di negozi ridotta di quasi 400 punti vendita. Sergio Rossi ha registrato una caduta del 67 % nei ricavi del primo semestre 2026. I distretti calzaturieri delle Marche hanno perso 203 aziende in diciotto mesi, con quasi 2 000 posti di lavoro in meno. Nonostante questo scenario, alcune realtà hanno mostrato capacità di ripresa: Baldinini ha ottenuto il concordato in continuità e ha avviato una partnership con OF Design, mentre il calzaturificio Skandia ha superato la fase critica grazie a una ristrutturazione operativa.

Le novità di eBay: autenticità, zero commissioni e Live Shopping

Nel 2026 la piattaforma ha lanciato il servizio di Verifica di Autenticità, con un badge speciale per prodotti di lusso, sportwear e orologi di alta gamma. Il controllo avviene in un centro tedesco dove esperti certificano l’autenticità prima della spedizione. Il servizio è gratuito per i venditori italiani e ha già certificato più di 15 milioni di articoli a livello globale. Parallelamente, eBay ha eliminato le commissioni sulle vendite di fashion e oggetti di lusso, consentendo ai venditori di incassare l’intero importo.

Intelligenza artificiale e Live Shopping

Una nuova funzionalità AI genera titoli, descrizioni e dettagli a partire da una singola foto, riducendo drasticamente il tempo di creazione delle inserzioni. Inoltre, il Live Shopping permette ai venditori di presentare i prodotti in diretta, rispondendo in tempo reale alle domande degli spettatori e creando una vera community. Questa modalità segue la tendenza degli acquisti impulsivi sui social, offrendo una esperienza più coinvolgente rispetto al tradizionale e-commerce.

Il settore della moda sta vivendo una fase di dualismo: da un lato una nostalgia per il passato che alimenta il mercato del resale, dall’altro una crisi strutturale che mette alla prova i distretti italiani. eBay, con le sue nuove leve tecnologiche, si pone al centro di queste dinamiche, garantendo sicurezza, trasparenza e nuove opportunità per venditori e acquirenti.