La salute della donna è fondamentale ad ogni età, per questo è fondamentale sottoporsi a controlli e screening periodici. Ma quali sono le malattie più frequenti nelle donne, che negli uomini? Ecco le più sviluppate.

Malattie nelle donne: quali sono le più frequenti?

La salute in generale è ciò che ci permette di vivere più a lungo possibile. Sebbene in media le donne vivono di più rispetto agli uomini, ci sono delle malattie specifiche che colpiscono più frequentemente il genere femminile, rispetto a quello maschile. E’ per questo che la prevenzione è così importante per migliorare lo stato di salute ed evitare malattie in futuro.

E’ così che nel 2001 l’OMS ha creato il termine “medicina di genere” per designare la branca che cerca di comprendere da diversi punti di vista (biologico, sociale e culturale) il motivo per cui alcune malattie hanno un’incidenza maggiore nelle donne rispetto agli uomini. Vediamo quali sono le malattie e patologie più frequenti nelle donne.

La patologia che più frequentemente in generale colpisce le donne è l’ipertensione. Ma ci sono malattie specifiche legate all’età: nella fase pediatrica le bambine sono esposte ad un maggior rischio di displasia dell’anca, scoliosi, pubertà precoce, celiachia e disturbi del comportamento alimentare. Nella fascia di età compresa fra i 10 e i 50 anni i problemi riguardano l’apparato riproduttivo, come disturbi del ciclo mestruale, malattie sessualmente trasmissibili, fino ai tumori dell’apparato genitale e della mammella.

Nel corso di tutta la vita, infine, le donne sono colpite da malattie autoimmuni, depressione e ansia, cefalea ed emicrania, malattie della tiroide, calcolosi, osteoporosi, morbo di Alzheimer, cataratta, artrosi, artrite e ictus sono le più frequenti. In generale i problemi di salute e le malattie specifiche di genere possono essere classificati in diversi gruppi:

Disturbi ginecologici, tra cui il ciclo mestruale e le sue irregolarità, menopausa, insufficienza ovarica precoce (POF), endometriosi, cisti ovariche (sindrome dell’ovaio policistico), fibromi uterini, vaginiti e vulvodinia;

Eventi legati alla gravidanza, principalmente ipertensione, diabete gestazionale, preeclampsia, interruzione della gravidanza (aborto spontaneo o morte in utero), allattamento al seno e depressione postpartum;

Tumori ovarici e cervicali.

Malattie comuni con una maggiore frequenza nelle donne rispetto agli uomini sono: disturbi del sistema urinario (incontinenza urinaria, cistite/infezioni del tratto urinario), condizioni del pavimento pelvico, cancro al seno, fibromialgia, osteoporosi, depressione, emicrania e malattie autoimmuni.

Quali sono le malattie più frequenti nelle donne? Le patologie

Le donne soffrono di alcuni particolari disturbi molto più di frequente rispetto all’uomo, ma molte di queste malattie non sono note. Quando si pensa alla salute della donna vengono subito in mente le patologie legate al ciclo mestruale o alla gravidanza, oppure si pensa al tumore al seno o all’ovaio. In realtà ci sono anche le patologie autoimmuni che colpiscono sempre più spesso e in modo preferenziale la donna, come la lupus. Ma quali sono le malattie più frequenti nelle donne? Ecco le principali.

Infarto

L’indice di mortalità femminile è sempre più alto a causa di infarti. Ciò è legato al fatto che nelle donne i sintomi di un infarto sono meno evidenti di quelli degli uomini. Disturbi respiratori, mal di stomaco, mal di schiena, affaticamento, sintomi sono spesso “insignificanti”, a differenza degli uomini i cui segnali sono più visibili.

Osteoporosi

L’osteoporosi colpisce le donne più degli uomini. Si manifesta con fragilità ossea, provocando spesso dolore e aumentando il rischio di frattura nel caso di cadute e traumi. Età, menopausa, carenza di calcio e vitamina D, indice di massa corporea inferiore a 19, scarsa attività fisica, consumo eccessivo di corticosteroidi, frattura del collo del femore sono fattori predisponenti.

Depressione

Le donne sono più a rischio di esaurimento nervoso. La causa sarebbe legata a fattori biologici (ormonali), psicologici e sociali. Tuttavia, mentre la depressione è più comune nelle donne, la mortalità per suicidio riguarda più gli uomini.