Qual è il piatto preferito dall’attrice, comica e regista italiana Paola Cortellesi? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Qual è il piatto preferito da Paola Cortellesi?

In questi giorni si parla tanto del film “C’è ancora domani”, che vede per la prima volta Paola Cortellesi in veste di regista, oltre che di attrice. Ma, qual è il piatto preferito da Paola? Il piatto in questione è presente anche nel film, ed è la zuppa di latte. Questo piatto veniva mangiato spessissimo nel dopoguerra, infatti il film di Paola Cortellesi è ambientato nella seconda metà degli anni ’40, perché era il pasto per eccellenza votato al risparmio. La zuppa veniva mangiate soprattutto a cena, a volte con l’aggiunta di acqua, poi si è passato a consumarla anche a colazione. Con il passare degli anni la zuppa si è evoluta, se prima veniva mangiata insieme agli avanzi, come pane o legumi, poi sempre più spesso veniva mangiata insieme alla polenta. Ma vediamo adesso insieme la ricetta per preparare la zuppa di latte.

La zuppa di latte: la ricetta

La zuppa di latte è sicuramente molto semplice da preparare. Vediamo adesso insieme qualche ricetta:

Zuppa di latte e pane: ricetta facile ed economica, perfetta anche per colazione. Gli ingredienti che servono sono il latte e il pane. In un pentolino per prima cosa si scalda il latte, nel mentre tagliate il pane a cubetti e mettetelo nelle tazze. Il consiglio è quello di utilizzare il pane casereccio che si inzuppa meglio con il latte. Una volta che il latte è caldo versatelo sul pane e la vostra zuppa al latte con pane è pronta da gustare!

ricetta facile ed economica, perfetta anche per colazione. Gli ingredienti che servono sono il latte e il pane. In un pentolino per prima cosa si scalda il latte, nel mentre tagliate il pane a cubetti e mettetelo nelle tazze. Il consiglio è quello di utilizzare il pane casereccio che si inzuppa meglio con il latte. Una volta che il latte è caldo versatelo sul pane e la vostra zuppa al latte con pane è pronta da gustare! Zuppa di latte e riso: anche questa è una ricetta facile ed economica. Gli ingredienti che occorrono per 4 persone sono: 1 litro di latte, 200g di riso, mezza cipolla, mezzo litro di acqua, 50g di burro, 2 foglie di alloro e 2 fiori di garofano. Sale q.b. Per prima cosa versare in una casseruola il latte e l’acqua, poi aggiungere l’alloro e i fiori di garofano e metà cipolla intera. Portate tutto a ebollizione, dopo di che mettete un pò di sale e versate il riso e portatelo fino alla cottura. Una volta cotto, togliete l’alloro, i fiori di garofano e la cipolla intera. Versate il resto nel piatto con dei fiocchetti di burro.

anche questa è una ricetta facile ed economica. Gli ingredienti che occorrono per 4 persone sono: 1 litro di latte, 200g di riso, mezza cipolla, mezzo litro di acqua, 50g di burro, 2 foglie di alloro e 2 fiori di garofano. Sale q.b. Per prima cosa versare in una casseruola il latte e l’acqua, poi aggiungere l’alloro e i fiori di garofano e metà cipolla intera. Portate tutto a ebollizione, dopo di che mettete un pò di sale e versate il riso e portatelo fino alla cottura. Una volta cotto, togliete l’alloro, i fiori di garofano e la cipolla intera. Versate il resto nel piatto con dei fiocchetti di burro. Zuppa di latte e polenta: per prepararla occorre 1 kg di farina di masi gialla, mezzo litro di latte intero e un litro e mezzo di acqua. Sale q.b. Per prima cosa portare l’acqua a bollire, dopo di che versate a pioggia la farina, poco alla volta, mescolando continuamente per non formare grumi. Lasciate cuocere per un’ora, mescolando spesso. Quando è pronta, adagiate la polenta su un tagliere e lasciatela intiepidire per 5 minuti, dopo di che tagliatela a dadini. Mettete i dadini nelle tazze e versateci sopra il latte.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Chi l’avrebbe mai detto che questo potesse essere il cibo preferito di Shakira?

C’è ancora domani di Paola Cortellesi: 5 curiosità sul film