Ogni gennaio il cielo ci regala uno spettacolo celeste: le quadrantidi. Una magica cascata di stelle cadenti considerata uno degli sciami meteorici più spettacolari dell’anno. Oggi vi sveleremo tutti i dettagli su quando e come ammirare questo evento davvero imperdibile.

Le stelle cadenti di gennaio: quando e come vedere le quadrantidi

Le quadrantidi, originate dall’asteroide 196256 (2003 EH1), sono uno sciame meteorico visibile tra la fine di dicembre e la metà di gennaio, raggiungendo il picco massimo proprio nei primissimi giorni dell’anno nuovo. Tuttavia, quest’anno potrebbero non essere facilmente visibili in Italia. Il 2024 si prospetta come un anno davvero sfortunato e sfavorevole per l’osservazione di questo meraviglioso fenomeno, a causa di condizioni atmosferiche e numerosi fattori che limitano la loro visibilità nel nostro cielo.

Oltre alla posizione molto bassa del radiante sull’orizzonte, nel cielo sarà presente anche la luna, la cui luminosità indiretta potrebbe oscurare la maggior parte delle scie luminose. Inoltre il cielo sarà tendenzialmente nuvoloso in gran parte dell’Italia, situazione che ha spinto il Virtual Telescope Project (VTP) ad annullare la diretta streaming prevista per coprire l’evento. Quest’anno le stelle cadenti raggiungeranno la massima attività tra il 3 o il 4 del mese di gennaio. In Italia potremo osservare le quadrantidi poco prima dell’alba. Purtroppo però, come già anticipato, la luminosità della luna potrebbe oscurare dal cielo le scie luminose più deboli. A causa della sua posizione, le quadrantidi probabilmente saranno visibili solo nell’emisfero settentrionale.

Le stelle cadenti di gennaio: altri spettacoli celesti in arrivo

Ma non demordete! Nonostante le difficoltà nell’osservare le quadrantidi quest’anno in Italia, il cielo non smette di offrire altri affascinanti spettacoli celesti. Nel mese di gennaio, infatti, saranno visibili altre piogge meteoriche minori per l’intera notte. L’8 e il 9 gennaio avremo l’opportunità di ammirare le rho Geminidi, seguite dalle delta Cancridi e dalle alfa Cane Minoridi, entrambe visibili il 17 e 18 gennaio. Infine il 31 gennaio, esattamente l’ultimo giorno del mese, potremo vedere le alfa Leonidi. Questi eventi astronomici offrono uno spettacolo unico nel suo genere. Un’esperienza davvero indimenticabile!

