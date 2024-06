Ecco alcune idee per un look last minute.

Siete spesso di corsa? Siete nel posto giusto, all’interno di questo articolo vedremo infatti insieme alcune idee per un look last minute per questa primavera 2024.

Primavera 2024: idee per un look last minute

A tutte noi è capitato almeno una volta nella vita di doverci vestire di corsa perché eravamo magari in ritardo, o ci siamo ricordati all’ultimo di un impegno eccetera. Quando ci si deve vestire di corsa si va spesso in difficoltà, si apre l’armadio e non si ha la minima idea di cosa mettere e, molte volte, si prende semplicemente la prima cosa che si trova che spesso, però, non ci fa poi sentire a nostro agio. Per questo vengono “in soccorso” i look last minute, ovvero quei look che sono una vera e propria salvezza nel caso in cui siamo di corsa. Adesso andremo a vederne insieme qualcuno per questa primavera 2024, così che, quando e se vi dovesse capitare di dovervi vestire di corsa, avrete già in mente cosa indossare e non andrete quindi nel panico!

Come creare look last minute in primavera

Come abbiamo appena visto, avere in mente come vestirsi quando si è di corsa può essere davvero fondamentale, quasi una vera e propria salvezza. Adesso andremo a vedere insieme alcune idee per un look last minute per questa primavera 2024:

Total white: con il bianco nelle stagioni calde si va sempre sul sicuro, quindi un’idea di look last minute è per esempio indossare un paio di pantaloni leggeri bianchi abbinati a un top o a una camicia sempre di colore bianco e a un blazer dello stesso colore. Ai piedi, a seconda di dove dovete andare, un paio di sandali, un paio di ballerine o un paio di sneakers, per un look più casual.

un altro capo che si sposa perfettamente con la primavera è la gonna midi, ottima da abbinare a una semplice t-shirt e a un paio di sandali, con o senza tacco a seconda dell'occasione.

la soluzione più elegante per un look last minute è quella di scegliere il tailleur. Giacca e pantalone e sotto una camicia. Ai piedi un paio di décolleté ed ecco che siete pronte per uscire!

le magliette polo sono di grande tendenza questo 2024, per via della tendenza tenniscore, ovvero il vestirsi prendendo ispirazione dall'abbigliamento di tennisti e tenniste. Perfetta una polo abbinata a una mini gonna o una gonna midi, per un look casual ma super cool. Ai piedi un paio di sneakers o anche di sandali bassi.

infine per un look last minute potete optare per un vestito, veloce da indossare e perfetto anche per la sera. Ai piedi un paio di décolleté o un paio di sandali.

Queste sono quindi cinque idee di look last minute per la primavera 2024 da tenere a mente qualora vi troviate nella situazione di dovervi vestire in tutta fretta!

