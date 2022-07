Le previsioni meteo per l’Italia soffocata dall’afa e dai bollini rossi dicono che tornano temporali e grandine. L’anticiclone africano che sta portando il paese allo stremo dà i primi segni di stanchezza e da domani e fino a venerdì 29 luglio perderà forza.

Si, perché è proprio lui il responsabile delle temperature infernali si questi giorni: Apocalalisse4800, dove il nome spiega quanto sia devastante e il numero indica la quota a cui con esso avrà valore lo zero termico.

Previsioni meteo, tornano temporali e grandine

Il dato meteo è in evoluzione costante ma c’è un trend chiaro: a partire da domani martedì 26 e fino a venerdì 29 luglio l’anticiclone africano perderà la sua forza.

Attenzione, va chiarito subito: i settori dell’Italia in cui l’indebolimento dell’anticiclone sarà più palese e tale da generare “sollievo termico” sono quelli settentrionali. Lì l’atmosfera diventerà più instabile e si creeranno le condizioni per violenti temporali ed anche forti grandinate.

La “linea del sollievo” fra Nord e Centro-Sud

Cosa lo determinerà? L’abbassamento di latitudine di un vortice ciclonico attivo sul Nord Europa che facendo incontrare correnti più fresche e caldo rovente preesistente genererà temporali molto forti.

E quei fenomeni estremi dalle Alpi scenderanno fino a Prealpi e pure su alcune zone della Pianura Padana. E il Centro-Sud? Niente, lì farà ancora caldo anche se non mancheranno temporali in fascia appenninica sul settore adriatico. Le temperature avvieranno un calo anche di 4-5°C a partire da mercoledì 27, soprattutto al Nord e qualche grado in meno lo si registrerà pure al Centro. E al Sud? Nulla, farà caldo come prima.