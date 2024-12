I vestiti con paillettes sono il capo must have per questo Capodanno.

Per questo Capodanno 2025 il look è di paillettes, per brillare ancora di più. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i capi su cui puntare e qualche idea di look.

Capodanno 2025: il look è di paillettes

Manca pochissimo alla notte più lunga dell’anno, è ora di dire addio a questo 2024 per dare un caloroso benvenuto al 2025, con l’augurio che per tutti noi possa essere un anno da incorniciare. Se ancora non sapete come vestirvi domani sera, dovete sapere che le tendenze spingono a essere più scintillanti e brillanti che mai, per questo sono i vestiti con paillettes i più gettonati per questa occasione così speciale. Andiamo quindi ora a vedere insieme quali sono i vestiti con paillettes perfetti per Capodanno, per poi vedere come abbinarli al meglio.

Capodanno 2025: i vestiti con paillettes da comprare

Come abbiamo appena visto, a Capodanno più si brilla meglio è. Via libera quindi ai vestiti con paillettes, che siano corti, midi o lunghi, che abbiano lo scollo a V o un collo halter, che siano a maniche corte o a maniche lunghe. Ma vediamo insieme nel dettaglio i vestiti con paillettes su cui puntare:

Vestito lungo con paillettes e scollo a V : seducente ed elegantissimo, un capo ideale soprattutto se si festeggia il Capodanno al ristorante o comunque in un posto chic.

: seducente ed elegantissimo, un capo ideale soprattutto se si festeggia il Capodanno al ristorante o comunque in un posto chic. Vestito midi con paillettes : un altro vestito con paillettes di tendenza è quello midi girocollo, soprattutto sui toni dell’argento, per brillare davvero ancora di più.

: un altro vestito con paillettes di tendenza è quello midi girocollo, soprattutto sui toni dell’argento, per brillare davvero ancora di più. Vestito con paillettes e collo halter : anche questo è tra i capi più sexy e femminile, ideale per un Capodanno romantico a due.

: anche questo è tra i capi più sexy e femminile, ideale per un Capodanno romantico a due. Vestitino mini con paillettes: infine l’abito mini, ottimo se magari si festeggia in discoteca.

Capodanno 2025: come abbinare i vestiti con paillettes

Dopo aver visto quelli che sono i vestiti con paillettes su cui puntare per questo Capodanno 2025, andiamo a vedere insieme come abbinarli al meglio: