Plopping: cos’è e come funziona

Sono anni che cercate di domare la vostra chioma ribelle ma non avete ancora trovato una soluzione efficace? Il popping è un metodo di asciugatura naturale che aiuta ad ottenere un styling perfetto.

Plopping: cos’è?

Esiste un metodo del tutto gratuito o comunque low cost per riuscire a disciplinare i capelli più indomabili e riuscire ad ottenere ricci perfetti.

Si chiama plopping ed è l’ultima tendenza in fatto di cura dei capelli. Una tecnica di asciugatura al naturale che dona uno styling davvero perfetto. Seguendo pochi passaggi si possono ottenere capelli ondulati e setosi. Basta avere una vecchia t-shirt e una crema modellante.

Il plopping è un metodo sempre più utilizzato per asciugare i capelli al naturale. Consiste nell’arrotolare le ciocche bagnate e avvolgerle in un turbante, lasciando che si asciughino senza l’uso del phone.

Grazie a questa tecnica, lo styling finale risulta molto più definito e l’effetto crespo viene completamente eliminato. Il plopping è consigliato se si hanno capelli indomabili, gonfi e sfibrati, in quando questa asciugatura permette di ottenere un effetto riccio morbido ed elastico. Asciugare i capelli in questo modo non richiede prodotti particolari o costosi, ma basta avere una t-shirt vecchia o un panno in microfibra e una crema nutriente.

Plopping: come funziona

Il procedimento con cui si può effettuare questo tipo di asciugatura naturale è molto semplice e alla portata di tutti. Prima di tutto bisogna bagnare i capelli con un getto di acqua calda o tiepida, per far detergere i capelli. Lavate la cute con uno shampoo non aggressivo, massaggiando delicatamente la cute, per poi sciacquare con acqua tiepida o fredda per ripristinare le fibre della cheratina e ottenere una chioma morbida e lucente. A questo punto applicate il balsamo sulle punte e pettinate i capelli per fare in modo che il prodotto penetri in modo efficace nelle ciocche e riesca a districare tutti i nodi. Poi risciacquate senza lasciare residui. In seguito tamponate i capelli con un asciugamano, senza strofinarli o strizzarli, evitando gli asciugamani in spugna. Mettete una crema anticrespo che non richieda un risciacquo sui capelli, su tutte le lunghezze, scegliendo un prodotto di qualità, senza siliconi e parabeni. A questo punto arriva il passaggio più complicato. Dovete appoggiare una vecchia t-shirt di cotone o un asciugamano in microfibra su un piano orizzontale. Con la testa all’ingiù avvicinatevi all’asciugamano, facendo in modo che, nel toccare il panno, le ciocche si arrotolino su se stesse. Avvolgete la maglia intorno alla testa, coprendo tutte le estremità e fissatela facendo dei nodi. Ora non vi resta che rilassarvi e lasciare che i capelli si asciughino in modo naturale all’interno del turbante che avete creato. Potete lasciarli mezz’ora e poi procedere con un’asciugatura tramite diffusore, oppure tenere in posa fino a tre ore e finire di asciugare solo l’umidità restante. È consigliato passare il phon direttamente sul panno per fissare ancora di più lo styling e proteggere i capelli dal calore. Alcune scelgono di effettuare il plopping prima di andare a dormire, per tenere il turbante tutta la notte e avere un’asciugatura completamente naturale. Una volta tolto il turbante, avrete ricci morbidi e setosi, con un effetto molto naturale e definito. Un modo per dire addio al crespo e sfoggiare una chioma voluminosa e splendente e per prendersi cura dei propri capelli.