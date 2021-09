Se fin ora era un perfetto estraneo al mondo dello spettacolo, d’ora in poi sarà al centro del gossip. Raffella Fico ha una relazione con Piero Neri, ma chi è quest’uomo avvolto nel mistero di cui non si conosce quasi nulla? Conosciamolo meglio.

Chi è Piero Neri

Piero Neri ha 45 anni ed abita a Forte dei Marmi, in Toscana. Non è avvezzo alle telecamere, ma ha invece collezionato molti successi nel mondo dell’imprenditoria. Neri, infatti, è il ricco erede di casa Neri, famiglia di noti imprenditori di Livorno, fondatori della Neri Group: Maritime Solutions, che lavora nel campo mercantile. Sulla sua vita non si hanno molte informazioni, in quanto l’uomo pare essere molto riservato, solo una nuova storia d’amore ha portato l’attenzione sulla sua vita privata.

Relazione con Raffaella Fico

È stata proprio la sua partner, Raffaella Fico, a confermare la relazione. La modella e showgirl è una concorrente del Grande Fratello Vip 6, e a dare l’annuncio della loro storia è stato il conduttore del programma Alfonso Signorini.

“È fidanzata con Piero Neri, un uomo molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia che va avanti da più di un mese”

Nel giro di pochi mesi, si sono conosciuti e subito innamorati. La Fico ha confessato di essere stata single per un po’ e di aver poi trovato in Piero Neri tutto quello che desiderava. Piero Neri, invece, è uscito, ormai da molto tempo, da una storia molto lunga e impegnativa che gli ha causato non poco dolore. I due si sono fidanzati poco prima dell’ingresso di lei nel reality show, e Raffaella ha ammesso di sentire la mancanza di del compagno:

Io per lui provo un sentimento, sono innamorata. Tra noi c’è amore.

Sebbene non si conoscano da moltissimo tempo, pare si siano promessi di sposarsi non appena finirà l’esperienza del Grande Fratello. Piero Neri ha conosciuto anche Pia, la figlia di Raffaella che sembra apprezzare molto il nuovo compagno della madre. Se la modella non ha voluto rivelare subito i dettagli di questa relazione sarebbe principalmente per due motivi: per tutelare Piero, che tiene molto alla sua privacy, e perché la famiglia di lui non sarebbe ancora al corrente del loro rapporto. Ma la loro storia non poteva restare a lungo nell’ombra, poiché nella casa del GF VIP 6 c’è un amico dell’imprenditore, Gianmaria Antinolfi, che lo definito un ragazzo molto generoso, per bene e di gran cuore.