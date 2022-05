Pia Maria è una cantante austriaca che parteciperà all’Eurovision Song Contest 2022 insieme al Dj Lumix con il brano Halo. Ma scopriamo chi è Pia Maria.

Chi è Pia Maria, la cantante austrica

Pia Maria è nata in Tirolo il 21 maggio 2003.

Sin da piccola ha una grande passione per la musica e all’età di 16 anni inizia a scrivere le proprie canzoni. Oltre ad essere un’appassionata cantante e performer, con un bagaglio di esperienza nel teatro musicale, Pia ha anche trascorso 3 anni formandosi in trucco di bellezza ed effetti speciali per il palcoscenico, lavorando al Teatro Statale Tirolese di Innsbruck. A marzo del 2022, l’emittente ORF ha rivelato come rappresentanti dell’Austria la superstar DJ LUM!X, Luca Michlmayr, e la cantante Pia Maria, ed insieme con il brano Halo, parteciperanno alla prima semifinale dell’Eurovision Song Contest il 10 maggio 2022.

Anche il manager della Warner Music Group in Austria, Franz Pleterski, ha dichiarato di essere molto felice riguardo alla alla scelta ricaduta su questi due teenager, affermando:

La decisione della ORF di spedire LUM!X feat. Pia Maria all’Eurovision 2022 in Italia è stata azzeccata. Sono molto felice che questi due meravigliosi artisti si prendano il palco. LUM!X ha già raccolto grande successo a una così giovane età, e ha già dischi d’oro e di platino per il suo lavoro! Complimenti! Incrocio le dita per loro e auguro all’intero team ESC attorno a lui e a Pia Maria una meravigliosa collaborazione nelle prossime settimane e nei prossimi mesi e, naturalmente, tanto divertimento!

Eurovision 2022 e le critiche

Pia Maria in un’intervista relativa all’Eurovision ha dichiarato:

Sono sincera con me stessa, mi piace essere divertente, tirar su il morale alle persone, e farmi una bella risata con loro. Voglio mostrare agli altri che c’è tanto che si può fare, e non bisogna sempre seguire per forza un percorso. Ho sempre guardato il Song Contest, e penso che sia un evento bellissimo. Il nostro obiettivo è quello di portare un po’ di novità e incoraggiare la nostra generazione. Cogli l’opportunità e creane qualcosa!

Durante i party promozionali per l’Eurovision, Pia Maria ha ricevuto molte critiche per problemi vocali avuti durante le esibizioni dal vivo di “Halo”. Successivamente è stato confermato che le performance non ottimali di Pia Maria erano dovute al Long Covid ma anche per la sua inesperienza con i monitor in-ear, i dispositivi utilizzati dai cantanti o musicisti. Proprio per questa ragione, la delegazione austriaca ha deciso di assumere un coach vocale per Pia Maria per prepararla al concorso.

Vita privata

Non abbiamo notizie relative alla sua vita privata e anche attraverso i social possiamo notare come la ragazza preferisce dedicarsi solo ed esclusivamente alla sua attività da cantante.

Curiosità