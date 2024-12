Un accordo strategico per il futuro della moda

Perfect Corp., leader nelle soluzioni tecnologiche di realtà aumentata (AR) e intelligenza artificiale (AI) per il settore della moda e della bellezza, ha recentemente annunciato un’importante acquisizione. L’azienda ha concluso un accordo con Farfetch, uno dei principali mercati globali dell’alta moda, per l’acquisizione di Wannaby Inc. Questa mossa rappresenta un passo significativo verso l’integrazione di tecnologie avanzate, permettendo a Perfect Corp. di ampliare la propria offerta in nuovi segmenti del mercato del lusso, come scarpe, borse e abbigliamento.

Wannaby: un pioniere nella prova virtuale

Wannaby è conosciuta per la sua innovativa tecnologia di prova virtuale, che ha già servito oltre 60 prestigiosi brand di alta moda. Integrando le soluzioni di Wannaby con le tecnologie all’avanguardia di Perfect Corp., l’azienda è pronta a ridefinire l’esperienza digitale nei settori della moda e della bellezza. Questa sinergia non solo arricchisce l’offerta di Perfect Corp., ma consolida anche la sua posizione di leader nel settore della fashion tech.

Un futuro luminoso per l’esperienza di acquisto digitale

Alice Chang, fondatrice e CEO di Perfect Corp., ha dichiarato: “Accogliendo le capacità di Wannaby nel nostro portfolio, siamo pronti ad arricchire le nostre soluzioni digitali e a rafforzare la nostra presenza nel panorama della fashion tech.” Questa espansione in nuove categorie della moda dimostra l’impegno costante di Perfect Corp. nell’innovazione e nella creazione di valore per i clienti. Inoltre, Farfetch continuerà a utilizzare le soluzioni di Wannaby per migliorare l’esperienza di acquisto digitale, riflettendo una visione condivisa per il futuro della tecnologia della moda.

La trasformazione digitale nel settore della bellezza

Perfect Corp. è nota per le sue soluzioni di prova virtuale e analisi della bellezza, che hanno già raggiunto milioni di utenti in tutto il mondo. La tecnologia dell’azienda favorisce la trasformazione digitale dei brand di bellezza globali, offrendo strumenti innovativi che migliorano l’esperienza di acquisto online. Con l’acquisizione di Wannaby, Perfect Corp. non solo amplia la propria offerta, ma si prepara anche a rivoluzionare il modo in cui i consumatori interagiscono con i prodotti di moda e bellezza.