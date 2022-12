Il 21 dicembre Re Carlo, il nuovo re del Regno Unito ed erede della Regina Elisabetta II, ha organizzato un pranzo di Natale nella sua residenza a Windsor; ma come hanno confermato i tabloid inglesi, il principe William e Kate Middleton non vi hanno preso parte.

Si è ipotizzato che fossero avvenuti dei diverbi tra il Re e il figlio, visto che il pranzo pre-natalizio a Windsor è alquanto importante. Cos’è successo veramente?

La famiglia reale mantiene le tradizioni natalizie di famiglia

La famiglia inglese è di nuovo sotto i riflettori dei media e tabloid inglesi. Il motivo? No, la causa questa volta non è la nuova serie Netflix sulla storia di Harry e Meghan, ma piuttosto, il fatto che questo sarà il primo Natale senza la regina Elisabetta II.

Gli omaggi per la monarca più longeva al mondo non sono certo mancati come, ad esempio, l’albero addobbato in suo onore. Carlo III, forse spinto dalle critiche che non sia all’altezza del ruolo che ha da poco ereditato, ha confermato che non farà a meno delle tradizioni di famiglia nel periodo natalizio. Apparirà, ad esempio, alla messa del 25 dicembre e al banchetto a Sandringham il giorno della vigilia. E, proprio, perché le tradizioni sembrano essere super importanti in questo periodo per la famiglia più discussa sui media, l’assenza del principe William e Kate Middleton al pranzo natalizio questo 21 dicembre ha suscitato non poche domande circa il motivo per cui la coppia, insieme ai figli, non si sia fatta vedere al pranzo con il Re.

Pranzo di Natale a Windsor

Che il principe Harry e Meghan Markle non abbiano fatto ritorno nella capitale inglese per queste feste natalizie non ci sorprende affatto vista la loro posizione ferma nel prendere le distanze dalla famiglia reale. Quello che ha stupito tutti, però, è stato non vedere William e Kate al tradizionale pranzo di famiglia a Windsor, dato che le ultime foto, di pochi giorni fa, li ritraevano felici al concerto di Natale. C’è da ricordare, tuttavia, che non essendo un impegno istituzionale non è presente l’obbligo di tenervi parte ogni anno, ma essendo loro il principe e la principessa del Galles, e quindi in linea di successione al trono, sorprende non averli visti accanto al nuovo Re per i festeggiamenti di Natale. Qual è allora il motivo della loro assenza?

Il motivo dell’assenza di William e Kate

Non si sarebbe, però, trattato di una scortesia nei confronti di Re Carlo. L’assenza del principe e della principessa sarebbe dovuta a una questione puramente pratica: i loro figli George, Charlotte e Louis hanno appena iniziato il periodo di vacanze scolastiche per le feste natalizie e la famiglia ne ha approfittato per fare la valige e traferirsi momentaneamente nella loro tenuta a Norfolk. La cittadina inglese si trova vicino a Sandrigham dove è pianificata la festa di Natale del 24 dicembre della famiglia reale. La soluzione all’enigma è quindi risolto: la coppia ha deciso di evitare inutili viaggi (tra la residenza a Windsor e Sandrigham) e attendere i parenti nella loro dimora, seppur ciò avrebbe implicato rinunciare ad un pranzo pre-natalizio.