È ufficiale, le perle ritornano a decorare i look di tendenza per il 2022. Ecco tutto quello che sappiamo sul trend del pearlcore e i brand che lo hanno proposto sulle loro passerelle.

Cos’è il pearlcore, tra i trend per la moda 2022

Possiamo definire le perle come dei piccoli scherzetti giocati dalla natura stessa. Questo piccolo elemento prezioso infatti non è altro che il risultato dell’interazione delle ostriche ad un’intrusione di un corpo esterno, ricorperto da strati di madreperla con lo scopo di difendere i tessuti dell’ostrica da un’eventuale infezione.

La moda, nella sua storia, ha sempre trovato un posto per le perle che ritornano finalmente tra gli accessori must per il 2022.

I brand che lo hanno proposto sulle passerelle

Blumarine, propone le perle cucite sui suoi abiti, per un look degno di una dea del mare, ma le usa anche per gli accessori, vistosi proprio come dettano i trend per la stagione, come le cinture o i choker.

Perle anche per Dolce&Gabbana. Il brand legnanese infatti le usa per comporre gioielli che sembrano ispirarsi alla moda nobile del 1800 ma che sono rese moderne dalle catene dorate, un altro dei dettagli protagonisti degli accessori delle ultime stagioni.

Il fai da te

Le perle, si sa, sono costose. Se poi ci aggiungiamo il fatto che vengono utilizzate per capi e accessori di brand altrettanto costosi rischiano di arrivare ad avere prezzi proibitivi. Per fortuna però esiste Internet ed esiste anche il “fai da te”.

Navigando per il web infatti si possono trovare tantissimi tutorial per creare da soli con perline di ogni dimensione effetto madreperla, gli accessori che più desideriamo, per esempio delle graziosissime borsette a secchiello, a tracolla o pochette. Certo, non sarà come possedere delle perle vere ma l’effetto, ve lo assicuriamo, sarà davvero “wow!” e soprattutto sarà unico nel suo genere.