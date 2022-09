Giovanni Ciacci, nel corso della puntata del GF Vip di giovedì 22 settembre, è diventato concorrente del GF Vip 7. Appena ha varcato la famosa porta rossa, Patrizia De Blanck si è scagliata contro di lui, lanciandogli pesanti accuse.

Patrizia De Blanck ha atteso l’ingresso di Giovanni Ciacci al GF Vip 7 per scagliarsi contro di lui. Tramite il suo profilo Instagram, la contessa ha definito l’esperto di stile come un “traditore“, che ha parlato male di lei mentre era una concorrente del reality più spiato d’Italia.

La De Blanck ha tuonato:

“Giovanni Ciacci? Un traditore! Non dimenticherò mai le tante menzogne e cattiverie che ha detto su di me in televisione per ben tre mesi mentre io ero nella casa del Grande Fratello Vip e non potevo difendermi. Ha tradito la mia fiducia in modo vigliacco per un pugno di visibilità (durata ben poco). Non posso definirla amicizia perché un individuo del genere non può essere mio amico. E pensare che era stato anche a casa mia per farmi un’intervista di 4 pagine pubblicata sul settimanale ‘Oggi’ dove scrisse cose meravigliose su di me e sulla mia famiglia”.