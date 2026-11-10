Corona insegue Belen e Cecilia Rodriguez a Milano

Nel primo episodio del suo format YouTube, Fabrizio Corona ha seguito Belen e Cecilia Rodriguez per le strade di Milano. Belen non gli ha mai rivolto la parola, mentre Cecilia ha replicato con fermezza.

Fabrizio Corona è tornato a cercare Belen e Cecilia Rodriguez, e questa volta lo ha fatto davanti alle telecamere. Il cinquantaduenne ex re dei paparazzi ha girato a Milano il primo episodio di The King of Paparazzi, il suo nuovo format su YouTube. Le riprese sono iniziate la sera del compleanno della conduttrice argentina e sono proseguite il giorno successivo. L’obiettivo era riaprire il caso che coinvolge le due sorelle e Ignazio Moser.

Il risultato è stato una serie di inseguimenti per strada. La quarantaduenne Belen ha scelto il silenzio totale. La sorella minore, invece, ha accettato di rispondere, ma solo per prendere le distanze.

La festa al Porteño Prohibido e il primo tentativo fallito

Belen aveva festeggiato il compleanno al Porteño Prohibido, locale argentino di Milano, insieme ai familiari e agli amici più stretti. Tra loro c’era Patrizia Griffini, conosciuta come La Petineuse.

Corona aveva visto uscire dal ristorante il portiere dell’Udinese Maduka Okoye e lo aveva seguito. Era convinto che il van su cui viaggiava si sarebbe fermato poco dopo e che anche Belen lo avrebbe raggiunto. Non è andata così. Mentre era impegnato a pedinare il calciatore, Corona ha perso l’uscita dal locale delle sorelle Rodriguez e di Ignazio Moser.

Il giorno seguente si è appostato sotto casa della sua ex compagna. Lì ha trovato Patrizia Griffini, che ha provato a dissuaderlo: “Dai, amore, quello che hai fatto non è bello. È stata una cosa brutta. Non c’è più il gossip, basta”.

Il silenzio di Belen davanti alle domande

Corona non se n’è andato. Ha anzi rivendicato le notizie diffuse sulle due sorelle, sostenendo che la narrazione creata sarebbe servita a tutti. Secondo lui, con un piano adeguato Belen, Cecilia e il cognato potrebbero guadagnare 20 milioni di euro.

Poco dopo Belen è uscita di casa. Corona le è corso dietro cercando in ogni modo di attirare la sua attenzione:

“Possiamo parlare? Ti devo chiedere solo una cosa. Te lo giuro poi non vengo più. Mai più ti nominerò, ma parlami. Una cosa per te, non per me”

La showgirl ha continuato a camminare senza dire una parola. La scena si è ripetuta in tarda serata, quando Corona l’ha ritrovata fuori da un ristorante e l’ha seguita a piedi. In quell’occasione le ha chiesto: “Ho raccontato delle bugie su di te? Dimmi che ho detto una bugia e non torno mai più”. Belen non si è nemmeno voltata ed è rientrata direttamente a casa.

Cecilia Rodriguez: «Mi hanno creata mia mamma e mio papà»

Tra i due tentativi con Belen, Corona ha intercettato Cecilia mentre passeggiava con il cane e la figlia. Cecilia si era già espressa in passato, dopo le notizie diffuse a Falsissimo. Questa volta ha risposto all’ex cognato, che insisteva di aver fatto solo del bene con i suoi scoop: “Io non lo so ti giuro, dai, basta. Non ho proprio voglia di parlare con te Fabrizio. Però io non rompo le scatole mai a nessuno e vorrei che facessero così anche gli altri a me”.

Corona ha provato a cambiare registro con una serie di complimenti: “Alla fine avete vinto voi. Vi ho ripulito l’immagine. Lo so che tu non rompi a nessuno. Devo dirti la verità, tu sei l’unica che rispetto da morire”. Cecilia non ha accettato quelle parole: “Mi rispetti? Non l’hai fatto. Ripeto che io non infastidisco nessuno. Tu fai il tuo lavoro? Non ho capito bene qual è il tuo lavoro”.

Il fondatore di Falsissimo si è poi attribuito il merito di aver “creato” le sorelle Rodriguez. Cecilia lo ha interrotto: “Mi hanno creata mia mamma e mio papà e non faccio nemmeno parte del mondo dello spettacolo”.

Lo sfogo in auto e la denuncia di settembre

Tornato in macchina, Corona ha dato sfogo alla frustrazione contro la donna che pochi mesi prima aveva indicato come una delle poche persone davvero amate nella sua vita:

“Mi minaccia sui social e poi qui sta zitta. Fa la reina del sud online, ‘con me non devi giocare, ti ho fatto chiudere il canale’. Fa la guapa in pubblico e adesso silenzio, faccia tirata e poi il gelo. Non ha detto nulla”

Lo sfogo si riferisce a quanto accaduto all’inizio di settembre 2026. In quell’occasione Belen aveva dichiarato sui social di averlo denunciato “perché lui ha commesso dei reati” e aveva smentito tutte le indiscrezioni diffuse dall’ex in una puntata di Falsissimo. Il nuovo format arriva quindi mentre è già aperto un fronte legale. Il silenzio scelto dalla showgirl davanti alle telecamere va letto alla luce di quella denuncia.