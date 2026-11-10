Naike Rivelli contro Barbara D'Urso per Ornella Muti

Naike Rivelli replica con un video provocatorio alle critiche di Barbara D'Urso su Ornella Muti a Ballando con le Stelle. Difende l'infortunio della madre citando i referti medici e pensa ai suoi impegni futuri.

Naike Rivelli ha risposto con un video provocatorio su Instagram alle critiche che Barbara D’Urso ha rivolto a sua madre, Ornella Muti, nel corso di Ballando con le Stelle. La figlia dell’attrice ha preso le difese della concorrente, ferma per un infortunio alla spalla, e ha contestato con toni ironici e duri giudizi che considera poco rispettosi.

Lo scontro non nasce dal nulla. Tra Rivelli e D’Urso c’è già una storia conflittuale, segnata in passato anche da una vicenda giudiziaria. Le parole pronunciate durante il programma hanno così riaperto una rivalità mai del tutto chiusa, trasformandola in un nuovo confronto a distanza.

Le critiche alla pista e ai voti dei giurati

Al centro della discussione ci sono le esibizioni di Ornella Muti. D’Urso ne ha messo in discussione il livello e ha contestato anche i punteggi ricevuti, a suo avviso troppo generosi: secondo la conduttrice, alcuni giurati avrebbero premiato l’attrice al di là di quanto mostrato in pista.

Nell’ultima puntata Muti non ha potuto esibirsi regolarmente a causa del problema alla spalla. Diversi protagonisti del programma le hanno espresso solidarietà. La figlia, invece, ha scelto una strada molto diversa, più teatrale e polemica.

Il video sul tavolo e il messaggio su Instagram

Nel filmato Naike Rivelli si mostra in piedi su un tavolo, con scritte sul corpo e tacchi alti, mentre simula un annuncio sensazionale. Il riferimento è ironico e diretto: il video riprende alcune espressioni associate allo stile televisivo di D’Urso.

Al video ha accompagnato parole chiare sul perché la madre abbia scelto il silenzio:

«Perché la mamma non ha risposto? Intanto ci sarebbe troppo da dire, e mamma non ama accaparrarsi la scena, vibra di luce propria»

Secondo Rivelli, le osservazioni della conduttrice sono state poco rispettose, soprattutto alla luce delle condizioni fisiche della concorrente. Ha inoltre spiegato che Ornella Muti preferisce tenersi lontana dalle discussioni televisive e non cerca visibilità attraverso le polemiche.

I referti di Villa Stuart contro i sospetti di finzione

Rivelli ha replicato anche a chi ha messo in dubbio la realtà dell’infortunio, respingendo l’idea di una messinscena. A sostegno della madre ha richiamato la documentazione sanitaria: «Ci sono referti medici da Villa Stuart», ha precisato.

Nella sua ricostruzione, l’attrice ha sempre affrontato gli impegni professionali con serietà. Proprio per questo, continuare a esibirsi senza le dovute precauzioni rischierebbe di compromettere la sua salute, con ricadute su altri lavori già in programma.

Cinema e teatro, anche all’estero

Ornella Muti avrebbe infatti in agenda altri progetti cinematografici e teatrali, alcuni dei quali fuori dall’Italia. È questo, secondo la famiglia, l’elemento che dovrebbe orientare ogni scelta: evitare conseguenze fisiche che possano ostacolare gli impegni futuri.

Un clima giudicato poco favorevole

Naike Rivelli ha raccontato di aver consigliato alla madre di valutare con serenità se proseguire o meno nel programma. Ha poi criticato il clima che percepisce intorno alla partecipazione di Ornella, definendolo poco favorevole.

Non ha chiarito se questa osservazione fosse rivolta soltanto a Barbara D’Urso o all’ambiente in generale. La sua contrarietà ai giudizi espressi sulla madre durante la trasmissione resta però evidente.

La questione aperta riguarda ora la permanenza di Ornella Muti a Ballando con le Stelle: le prossime puntate diranno se l’attrice tornerà in pista o se prevarrà la linea suggerita dalla figlia, cioè fermarsi per proteggere la spalla in vista dei progetti già fissati tra cinema e teatro.