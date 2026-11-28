Paolo Belli riparte dopo quattro mesi di silenzio, con un nuovo singolo, il teatro e un pensiero alla famiglia della vittima

A quattro mesi dall’incidente in bicicletta avvenuto il 13 luglio a Cognento di Campagnola, nel Reggiano, Paolo Belli ha ricominciato a lavorare. Il cantante è iscritto nel registro degli indagati e nell’incidente ha perso la vita il quarantunenne Alessandro Magnani.

Belli ha scelto di parlarne pubblicamente, dopo mesi in cui non se l’è sentita di uscire di casa. Ha anche spiegato di non aver ancora deciso se tornerà a lavorare nella prossima edizione di Ballando con le Stelle, dove è stato criticato per il suo rientro.

Mesi chiusi in casa e la spinta della moglie

Parlando della fase più difficile, Belli ha detto di essere rimasto in casa per diversi mesi, senza sentirsi pronto a uscire. A convincerlo a cambiare è stata soprattutto la moglie Deanna Belli, che lo ha invitato a tornare in sella: “O vai fuori in giro in bicicletta o ci separiamo, perché io non voglio più vederti così”.

Il cantante ha raccontato che il momento decisivo è arrivato dopo un invito a pedalare in montagna con un amico, che aveva rifiutato. Quella frase della moglie, ha spiegato, è rimasta impressa: “O esci, o ci separiamo e fai ciò che vuoi”.

Il ritorno a Ballando e il pensiero alla famiglia di Alessandro

Il primo passo pubblico è stato l’ospitata su Rai 1 di sabato 21 novembre, accanto a Milly Carlucci. Belli ha detto di aver ricevuto molto affetto, e il sostegno della conduttrice e della squadra del programma lo ha aiutato a rientrare. Il 12 dicembre tornerà in trasmissione per Telethon.

Quanto alla famiglia di Alessandro Magnani, Belli ha detto di voler abbracciare la madre, la signora Lina: “Dal primo momento io volevo abbracciare la signora Lina”, ma ha aggiunto che gli è stato chiesto di aspettare il momento giusto. Ha anche dichiarato: “Non dimenticherò mai più niente”.

Il nuovo singolo e lo spettacolo teatrale

La ripartenza artistica passa dal singolo “Come se non ci fosse un domani”, una ballata scritta dal cantautore siciliano Mario Incudine dopo una lunga conversazione con Belli. Il brano dà il titolo allo spettacolo teatrale che debutterà il 6 dicembre all’Auditorium Spira Mirabilis di Formigine, città natale del cantante.

Lo show proseguirà il 15 gennaio 2027 a Collegno e, il 22 e 23 gennaio, al Blue Note di Milano. Sono previsti anche concerti con la Big Band, il 30 dicembre a Sorrento e il primo gennaio a Gatteo.

Chi vuole vedere lo spettacolo può controllare le date e i luoghi sul sito dell’artista o dei singoli teatri, perché il programma potrebbe cambiare con l’avvicinarsi del debutto.