Sal Da Vinci cambia data per la seconda puntata di Meravigliosamente, spostata dal venerdì al mercoledì a causa della Coppa Davis.

Il secondo e ultimo appuntamento di Meravigliosamente, lo show con cui Sal Da Vinci celebra i suoi cinquant’anni di carriera, non andrà in onda venerdì 27 novembre come previsto. A cambiare i piani della prima serata di Rai 1 è stata la Coppa Davis, che ha rivoluzionato il palinsesto della rete ammiraglia.

Lo spettacolo non è stato cancellato: la puntata conclusiva è stata solo spostata di qualche giorno e tornerà in onda la settimana successiva.

La nuova data e il messaggio del cantante

A comunicare la nuova collocazione è stato lo stesso Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026. Sul suo profilo Instagram ha scritto: “A seguito della variazione del palinsesto televisivo in occasione della Coppa Davis, vi aspetto per la seconda puntata di Meravigliosamente mercoledì 2 dicembre in prima serata. Non mancate!”.

Lo show resta in prima serata su Rai 1. La variazione ha anche spostato la puntata di duetti di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti, che con tutta probabilità slitterà a gennaio. Lo speciale non va in diretta ma è registrato.

Gli ospiti della serata conclusiva

Il parterre annunciato è ampio. Tra i protagonisti figurano Riccardo Cocciante, Gianni Morandi e il rapper Sayf. Sul fronte di cinema, televisione e cultura ci saranno Alessandro Siani, Massimiliano Gallo, Diletta Leotta e il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, che tornerà a incontrare Sal Da Vinci dopo le polemiche seguite alla vittoria sanremese. Previsti anche Ernesto Lama, Bianca Balti e Iaia Forte, già protagonisti della prima puntata.

Il programma celebra il percorso del cantante tra musica, recitazione e intrattenimento, con un’orchestra di 45 musicisti diretta dal maestro Adriano Pennino. Il repertorio alterna i brani più noti di Sal Da Vinci ai classici della musica napoletana e italiana.