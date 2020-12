La corsa è una passione di moltissimi, sia uomini che donne e, per praticarla, è necessario l’abbigliamento adeguato. I pantaloni a compressione sono l’ideale in quanto aiutano a svolgere questa pratica e a fornire ottimi benefici. Vediamo i modelli e quali comprare.

Pantaloni a compressione

Oltre alle calzature che devono essere comode e adatte per poter correre senza problemi, l’abbigliamento riveste una notevole importanza in quanto bisogna che sia comodo per i vari spostamenti e non impedire la libertà di movimento. I pantaloni a compressione non sono soltanto usati per l’attività fisica, ma anche per altri scopi e motivi. Un capo che si può usare per altre discipline, veste in maniera aderente e può ricordare i leggings.

A differenza dei classici leggings, hanno caratteristiche diverse che dipendono dalle esigenze di ogni sportivo. Sono realizzati in materiale tecnico in modo da garantire una buona efficacia nella traspirazione durante le sessioni più impegnative dei vari allenamenti. Si possono scegliere in base alla stagione: in estate sono molto leggeri, mentre in inverno più pesanti per proteggersi dalle temperature rigide del periodo.

Sono contenitivi, elastici, ma anche morbidi e delicati sulla pelle senza creare irritazioni o arrossamenti. I modelli dotati di elastici in vita e sulle cosce sono necessari in quanto impedisce che il pantalone scivoli e si sposti durante l’allenamento e la corsa. Solitamente i materiali maggiormente usati per i pantaloni a compressione sono il nylon e il poliestere.

Sono pantaloni perfetti per la corsa e le sessioni di allenamento proprio perché contenitivi e morbidi. Sono dotati di zip o tasca sul retro per riporre il cellulare o altri oggetti che potete usare. Il nero è il colore classico di questo capo.

Pantaloni a compressione: modelli

Sono un capo adatto per la corsa realizzato in tessuto in micro mesh, quindi perfetti per allenarsi per la stagione invernale proteggendosi da vento, freddo e anche neve. Sono modelli realizzati in materiale traspirante che assorbe il sudore. Hanno cuciture piatte ed elastico alto che dona comfort e comodità, evitando gli sfregamenti ed eventuali irritazioni.

I modelli di pantaloni a compressione che si trovano in circolazione sono di vario tipo, a seconda anche dei vari materiali con cui vengono realizzati. Alcuni modelli sono in spandex, una fibra molto usata per elasticizzare i tessuti oppure in altri materiali che hanno lo scopo di garantire la giusta traspirabilità quando vi allenate o correte.

Ci sono anche modelli in cotone, ma è consigliabile evitarli in quanto trattengono l’umidità e possono bagnarsi per via del sudore. Sono disponibili in varie misure: solitamente dalla S alla XXL, anche se ci sono modelli che vestono in modo più o meno aderente o attillato. Si trovano anche taglie exra small o anche più grandi a seconda del fisico di ognuno.

Per quanto riguarda lo stile, potete trovarli sia lunghi per la stagione autunnale o invernale, ma anche corti per l’estate oppure a tre quarti. Se correte al buio si consiglia di acquistarne un modello con le bande laterali riflettenti in modo che gli automobilisti sappiano chi percorre i vari sentieri e possiate essere ben visibili.

Pantaloni a compressione Amazon

Per chi pratica il running, un capo del genere è assolutamente fondamentale in quanto permette di muoversi in libertà e comodità. I pantaloni a compressione sono disponibili sul sito di Amazon grazie a importanti scorte e offerte da non lasciarsi sfuggire. Se si clicca sulla foto potete visualizzare alcune informazioni relative al prodotto stesso. Ecco una classifica con una breve descrizione di alcuni dei migliori articoli consigliati dagli utenti del colosso online.

1)Puma Essentials Logo

Sono pantaloni a compressione che si caratterizzano per la cintura elastica e ampia che permette al capo di essere comodo e confortevole durante l’attività sportiva. Sono in cotone ed elastan con la chiusura pull on. Molto aderenti con il logo Puma nella parte della caviglia. Sono adatti a chi ama fare sport migliorando le proprie prestazioni. Rappresentano il giusto connubio tra funzionalità e stile. Potete indossarli anche durante il giorno. Disponibili nei colori grigio scuro e chiaro, nero e blu. In vendita con il 6% di sconto.

2)Barrageon pantaloni compressione lunghi

Un modello di questo capo aiuta a stimolare la circolazione sanguigna, ridurre il rischio di lesioni mentre vi allenate. Hanno una vestibilità elegante e aderente. Trattengono l’umidità. Realizzati in tessuto traspirante che mantiene la pelle fresca e asciutta. Sono dotate di cuciture piatte per evitare gli sfregamenti. Il materiale è delicato e leggero sulla pelle. Adatto per qualsiasi tipo di sport. Si trovano nei colori nero, blu e verde.

3)CRZ Yoga donna pantaloni vita alta

Un altro modello di pantalone a compressione a vita alta con tasca a busta utile come porta oggetti che si trova nella zona posteriore in vita. La vita alta dona maggiore comodità durante l’allenamento. Realizzati in poliammide ed elastan. Permettono di allenarsi al chiuso e all’aperto. Li trovate nei colori nero, merlot, rovere e oliva.

