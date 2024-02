Scopriamo insieme, nell’articolo che segue, l’oroscopo per il mese di marzo 2024 del segno del Leone. In questo mese vi aspettano tante novità e sorprese.

Oroscopo Leone marzo 2024: le previsioni

Carissimi amici del Leone, il mese di marzo sarà carico di pianeti che entreranno nel fuoco e che porteranno grandi novità e cambiamenti in amore, quanto nel lavoro. Approfittate di questo mese per mettervi più in discussione, se volete cambiare un aspetto della vostra vita non abbiate timore, è il momento giusto per farlo perché i pianeti sono dalla vostra parte.

Attenzione ai movimenti del Sole che vi agita, il mese inizia con voglia di novità e di fare intorno al 9, grazie ad un Urano che vi stimolerà a essere meno “soldatini” come solito fare da voi leoncini. Passioni e desideri al massimo il giorno 21, quando Plutone vi accenderà, e sarete sostenuti da qualcuno di molto vicino che vi appoggerà in ogni scelta e sarà disposto a seguirvi. In amore si prevede che i cuori solitari trovino il vero amore e chi è già in coppia prenda decisioni importanti sul matrimonio. L’entusiasmo e la voglia di fare in concomitanza con la primavera offre la possibilità di risultati rivoluzionari, specialmente nell’esplorare nuove direzioni nella carriera.

Grazie all’influenza di Venere in Acquario, la comunicazione con gli altri, sia che siate in coppia sia per i single, così come in amicizia sarà distesa anche con persone che non vi vanno molto a genio, mentre il Leone sarà guidato dall’intuito per affrontare le situazioni più complicate. Non solo istinto anche tanta creatività. Marte in Pesci stimola l’immaginazione, portando idee innovative e possibilità di collaborazione. I nostri cari leoncini potranno sperimentare e cambiare il proprio aspetto esteriore per riflettere l’inizio della rinascita. Avete mai pensato a un taglio di capelli sbarazzino? Rifletteteci.

Oroscopo di marzo 2024 per il segno del Leone: amore, lavoro, salute

Leone, avete visto quanto sarà importante per voi il mese di marzo 2024 in quanto a cambiamenti, rivoluzioni, soprattutto nel lavoro e nell’ambito finanziario. Ma ora scopriamo insieme le previsioni di marzo 2024 nel dettaglio in amore, lavoro e salute:

Amore: il mese di marzo per voi Leone sarà particolarmente favorevole in amore, soprattutto per i single. Possibili nuovi incontri importanti che potrebbero farvi considerare l’idea di non restare soli ancora per molto. Per chi è già in coppia, invece, all’inizio del mese ci sarà qualche tensione di troppo ma troverete il modo di superarla e il legame si rafforzerà. Siete pronti al matrimonio? I pianeti sono dalla vostra, ma dalla seconda metà del mese. Non fate mancare il dialogo.

Lavoro: non mancheranno nuove opportunità di crescita e sviluppo in carriera e con la vostra autostima a mille in questo mese riuscirete a raggiungere obiettivi anche molto lontani e che pensavate fossero “impossibili”. Marzo vi favorisce anche a livello economico ma attenti a metà mese, evitate di fare spese impulsive ma pensate a lungo termine. Così manterrete una stabilità economica, preparandovi a sfruttare al meglio le opportunità future.

Salute: a marzo si faranno sentire nervosismo e dell’irritabilità e per questo vi sentirete spesso stanchi. E’ ideale seguire la pratica della meditazione e di altre tecniche di rilassamento per ritrovare le energie e allontanare il malumore. Focalizzatevi su voi stessi, non mettetevi sempre in secondo piano, pensate al vostro benessere psicologico e poi fisico. Le battaglie degli altri sono, appunto, degli altri non vostre. Ricordatevelo.

Il mese di marzo 2024 cari Leone sarà nel complesso favorevole per i cambiamenti e le novità, in primis nel lavoro e poi anche in amore, specie per i single. Siate pronti ad accogliere le sorprese e lasciatevi andare.