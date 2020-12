Giunti a fine anno, è tempo di occuparsi delle previsioni per i 12 mesi che arriveranno: ecco l’oroscopo 2021 dell’Ariete.

Oroscopo Ariete 2021

C’è chi ci crede fermamente e chi meno, fatto sta che l’oroscopo per il nuovo anno è un appuntamento immancabile.

C’è chi pensa che in base al segno sotto cui si è nati cambi il carattere e con esso le situazioni della vita. Altri sono convinti che a ogni parte del corpo corrisponda un segno zodiacale. Fatto sta che le previsioni per l’anno successivo possono essere un gioco e possono adattarsi alla vita di ognuno.

Per gli Ariete il 2020 è stato un anno difficile e sono in tanti a essere contentissimi che stia giungendo finalmente al termine, per lasciarselo alle spalle.

Le previsioni astrali per il 2021 prevedono 12 mesi all’insegna della trasformazione e del mutamento. Una delle principali attrazioni saranno, situazione permettendo, i viaggi e gli spostamenti. Ma non solo, Giove e Saturano transiteranno in Acquario e questo farà si che gli ariete possano avere maggiore libertà di esprimere la propria persona.

Sarà un anno anche di grandi riflessioni personali su voi stessi e su chi vi circonda. Ci saranno quindi momenti in cui si sentirà il bisogno di stare da soli per poter pensare al meglio sul da farsi e sul proprio percorso.

Ci saranno mesi di riprogrammazioni.

Ecco nel dettaglio come saranno i prossimi mesi per quanto riguarda le emozioni e le relazioni, il lavoro, la salute e il benessere psico-fisico.

Emozioni e relazioni

Il 2021 sarà un anno davvero importante per le emozioni e le relazioni. In marzo, aprile e luglio, Venere e Marte accenderanno le passioni, sia per chi è già in coppia che per i single, i quali avranno modo di conoscere nuove persone.

I vantaggi migliori nelle relazioni si avranno con Bilancia, Gemelli, Sagittario e Acquario.

La voglia di stabilità è tanta e proprio per questo nei rapporti consolidati si cercherà di risolvere situazioni per consolidare ulteriormente l’unione. Anche chi è single non si getterà nelle braccia di chiunque, ma attenderà quella persona con qualcosa in più, nella speranza di gettare le basi per un rapporto solido. Non lasciarsi frenare dalla paura della delusione è fondamentale, per potersi vivere appieno le emozioni che solo l’amore può dare.

Lavoro

Per quanto riguarda il lavoro, il 2021 sarà un anno positivo. Grazie alla tenacia che caratterizza i nati sotto il segno dell’Ariete, si riusciranno a superare delle situazioni poco gradevoli.

Dopo anni di duro impegno e costante lavoro, arriveranno finalmente i risultati tanto sperati. Attenzione, questo non vuol dire che non ci saranno momenti di sconforto o tristezza, ma l’importante è impegnarsi per andare oltre. I vostri colleghi faranno affidamento su di voi, anche per portare avanti progetti a lungo termine

Nulla però si otterrà senza perseverare. I primi mesi dell’anno saranno molto positivi anche per quanto riguarda le entrate economiche. Ciò permetterà poi nei mesi autunnali di prendere in mano dei progetti messi da parte da tempo.

Salute e benessere

Per quanto riguarda la salute e il benessere l’anno 2021 porterà delle belle novità positive. La cosa più importante sarà non impigrirsi e tentare di scaricare lo stress. Per farlo si dovrà trovare una valvola di sfogo, che potrà essere seguire uno sport o fare anche solo una camminata dopo il lavoro. Tenersi in movimento è infatti fondamentale per permettere al corpo di ricaricarsi.

Il benessere fisico generale gioverà anche su quello mentale. Una mente ben rilassata è infatti in grado di organizzarsi e lavorare al meglio. Niente scuse quindi, raggiungere l’obiettivo e mantenerlo nel tempo è fondamentale.

Non lasciarsi vincere dall’ansia è l’altro punto chiave per mantenere una buona condizione psico-fisica per tutti i 12 mesi del 2021.