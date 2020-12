Dopo un 2020, per molti versi, da dimenticare costellato da difficoltà che hanno richiesto tutte le nostre energie. Sembra essere finalmente arrivato il momento di prepararsi per accogliere il 2021 con tutta la positività di cui possiamo disporre. Una predisposizione di questo tipo, infatti, è indispensabile per aiutare le stelle a farci raggiungere i nostri obiettivi per il nuovo anno.

Oroscopo 2021: il segno dei Pesci

L’oroscopo per il 2021 sembra riservare ottime occasioni per molti segni. Anche il segno dei Pesci non fa eccezione. Non mancheranno purtroppo alcune difficoltà, ma secondo le stelle, il segno sarà in grado di affrontarle brillantemente.

Amore, fortuna e lavoro, in ognuno di questi campi il segno dei Pesci potrà godere di un po’ di serenità, aiutato certamente anche dallo stesso carattere del segno, che tende a non arrendersi alle prime difficoltà.

Quali saranno le sorprese, ma anche le sfide, che l’oroscopo del 2021 avrà in serbo per i Pesci?

I Pesci in amore

Nettuno e Giove saranno favorevoli per il segno dei Pesci tra metà maggio e per tutto il periodo estivo fino a fine luglio.

Questo segno cercherà di dedicare ancora di più il tempo al proprio partner, probabilmente cercando di rimediare a quei momenti in cui lo ha messo un po’ da parte.

L’altruismo e la generosità sono due caratteristiche dei Pesci che permetteranno al segno di attirare attorno a sé molte persone, che sia per un interesse amoroso oppure per una semplice amicizia. Il segno dei Pesci dovrà però prestare più attenzione nel periodo tra febbraio e ottobre.

Quando infatti, il segno potrà essere vittima di un tradimento.

I Pesci a lavoro

Il 2021 per i Pesci inizierà con moltissimo entusiasmo anche nel campo del lavoro. Non mancheranno difficoltà dovute allo stress nei mesi di febbraio, giugno, luglio ed ottobre.

Ma secondo le stelle ad avere la meglio sarà l’innata forza di volontà del segno. Il periodo tra il mese di maggio e il mese di agosto, sarà per i Pesci il momento migliore dell’anno. Ma il segno dovrà fare però attenzione a non riposarsi troppo durante la pausa estiva, perché rischierà di deconcentrarsi dai suoi obiettivi, con il risultato che si ritroverà ad affrontare una ripresa un po’ più faticosa del previsto.

La fortuna dei Pesci

Indubbiamente, il 2021 inizierà con le più grandi aspettative per il segno dei Pesci. Nonostante alcuni momenti di difficoltà, non mancheranno le possibilità offerte dalle stelle per crescere non solo professionalmente ma anche per avere soddisfazioni a livello personale ed amoroso. Ai Pesci non resterà altro da fare che cogliere queste occasioni e metterci tutto l’impegno e la perseveranza di cui sono capaci per raggiungere i propri obiettivi e realizzare i propri sogni.