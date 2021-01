Ricordato come uno degli attori più belli e bravi insieme agli iconici Jhonny Depp e Brad Pitt, Orlando Bloom ha segnato il cinema contemporaneo.

Chi è Orlando Bloom

Orlando Jonathan Blanchard Bloom, noto semplicemente come Orlando Bloom (Canterbury, 13 gennaio 1977) è un attore britannico.

Cresce con la madre Sonia e il padre Harry, uno scrittore del Sud Africa attivo nella lotta contro l’apartheid morto pochi anni dopo la sua nascita.

Sia lui che la sorella vengono incoraggiati dalla madre a perseguire la vocazione artistica così partecipano al “Kent Festival” per mostrare le proprie doti.

Il piccolo Orlando si presenta con delle poesie che fatica a recitare in pubblico data la sua dislessia. Non si lascia abbattere però e si iscrive a corsi di recitazione nella grande metropoli inglese: Londra.

Dai corsi di teatro al successo hollywoodiano

Entra a far parte del “National Youth Theatre” per poi riuscire a vincere una borsa di studio per entrare a far parte della “British Drama Academy”. Ottiene così piccole parti in alcuni ruoli televisivi e debutta poi nel film “Wilde”del 1997.

Il suo primo grande ruolo lo ottiene però nel 2001 quando interpreta Legolas ne “Il Signore degli Anelli”.

La sua fama inizia a crescere e nel 2004 la rivista People lo dichiara miglior attore tra i più belli attori di Hollywood. Non tardano infatti ad arrivare altri ruoli importanti tra cui Will Turner in “La maledizione della prima luna” o Paride nel film storico “Troy”. Oltre a riconfermare la sua presenza nei sequel di “Pirati dei Caraibi” e in “Lo Hobbit” prende parte anche ad alcune piece teatrali tra cui “Romeo e Giulietta” presentato a Broadway.

Vita privata tra amore, attivismo e beneficienza

Tra le storie sentimentali che coinvolgono l’attore britannico si ricordano quella con Kate Bosworth e con Miranda Kerr, con cui si è sposato e dalla quale ha avuto un figlio. Dopo la separazione e un periodo di pausa nel 2016 conosce la compagna Katy Perry con cui ad agosto 2020 ha dato alla luce la piccola Daisy Dove.

Nella sua vita divisa tra cinema e amore lascia spazio per dedicarsi a collaborazioni con l’UNICEF che lo portano ad aiutare alcuni bambini in difficoltà sparsi per il globo. Inoltre la sua attenzione non si ferma con i rifugiati o i piccoli in stato di povertà. Orlando si preoccupa del problema del cambiamento climatico rinunciando al consumo di carne, partecipando a spedizioni e diventando ambasciatore di Green Cross International.