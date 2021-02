La prof di inglese Norma Cerletti, ventottenne originaria di Inveruno, ha battuto persino i Ferragnez, alias Chiara Ferragni e Fedez in quanto a followers. Infatti, i profili social di Norma’s teaching sono seguiti da più di 570.000 fans, di cui 320.000 followers su Tik Tok e 257.000 su Instagram.

Chi è Norma Cerletti

L’italianissima Norma deve la sua popolarità ai mesi del lockdown, periodo in cui l’insegnante di inglese ha deciso di creare la sua pagina “Norma’s Teaching”, riscuotendo un successo incredibile con le sue pillole di inglese. La sua formazione è un diploma in Lingue, seguito da una laurea in Scienze politiche. In molte interviste ha dichiarato che:

Prima di laurearmi ho conseguito il Celta, un certificato che consente di insegnare inglese a bambini e adulti

Mentre viveva un periodo di disoccupazione, causato anche dalla pandemia da coronavirus, nello scorso mese di marzo 2020 Norma ha iniziato a guardare le pagine web di altri insegnanti di inglese: la mancanza di un filo conduttore le ha fatto nascere l’idea di creare rubriche giornaliere con brevi video su Tik Tok dedicati all’insegnamento della lingua inglese.

Norma’s teaching

Nel giro di 5 – 6 mesi ha creato una società, la Norma’s teaching, che fattura parecchio visto che ha già circa 10.000 iscritti che vogliono prendere lezioni a pagamento di inglese da lei.

La Cerletti ha alcuni soci e collaboratori che si occupano per lo più della parte digital, mentre lei si occupa personalmente di creare contenuti. Su Instagram ci sono delle brevissime lezioni settimanali per correggere soprattutto la pronuncia degli italiani nel parlare inglese, mentre su Tik Tok ci sono brevi video che sono diventati quasi subito virali, che le hanno aperto le porte anche ad un guadagno economico, oltre che alla popolarità sul web.

Ogni giorno, da lunedì a venerdì, insegno un nuovo argomento. Il sabato faccio delle esercitazioni insieme ai followers, mentre la domenica c’è il quiz

I numeri del successo

Grazie alla notorietà ottenuta sui social, Norma ha già venduto oltre 6500 corsi di lingua a pagamento erogati online. La giovane star di Instagram e TikTok è originale e simpatica e ha lanciato anche delle personalissime “emoticon” con le sue espressioni stilizzate per esprimere alcuni stati d’animo e darne poi le definizioni in inglese. Il successo è arrivato anche grazie all’hashtag #ImpariamosuTikTok dimostrando che anche i social possono essere usati a scopo educativo.

