È una delle fashion fotografe più famose e richieste in Italia: ecco chi è Nima Benati.

Nima Benati: chi è?

Uno dei talenti della fotografia fashion più richiesti dalla moda italiana. Nima Benati è una fotografa dall’enorme successo, ottenuto grazie alla sua bravura e con l’aiuto dei social.

Il suo lancio si deve infatti proprio a Instagram, su cui la Benati ha iniziato a pubblicare quasi per gioco degli scatti realizzati a conoscenti. Il passo per il successo è stato breve e dopo poco la sua carriera è decollata.

Classe 1992, nata a Bologna, ha da sempre avuto la passione per la macchina fotografica. Dopo aver visto i suoi primi scatti su Instagram, sono state infatti moltissime le blogger che l’hanno contattata per farsi immortalare da lei e il suo nome ha iniziato così a diventare super conosciuto nel settore. Le più famose sono sicuramente Chiara Ferragni e Chiara Biasi, con cui Nima ha collaborato in più di un’occasione.

Dopodiché i brand di moda, italiani e stranieri, hanno iniziato ad affidarle le loro campagne pubblicitarie.

Il segreto principale di Nima, oltre alla fantasia nei set, è quello di pensare a ogni minimo dettaglio, senza lasciare nulla al caso.

Tra i successi più importanti ottenuti dalla fotografa bolognese ci sono sicuramente le campagne scattate per i brand di moda Dolce&Gabbana, Elisabetta Franchi e Marciano per Guess. I suoi scatti inoltre sono apparsi sulle più importanti riviste di moda anche internazionali, come Vanity Fair, Maxim e Playboy.

Ma non solo, la Benati, grazie al suo enorme successo, è anche diventata formatrice. Grazie a una collaborazione con Mastercard ha infatti realizzato degli workshop nei quali ha spiegato dalla A alla Z la realizzazione di una campagna pubblicitaria.

Tra i sogni ancora da realizzare ci sono quelli di fotografare la super modella Bianca Balti e la cantante Lana Del Rey.

Tra successo e polemiche

Osservando il profilo Instagram di Nima Benati viene da chiedersi se oltre al lavoro di fotografa faccia anche la modella. Bellezza mediterranea, tratti del viso decisi e particolari, con un fisico mozzafiato, sarebbe perfetta anche per qualche campagna di moda. Da molti è infatti considerata una bellezza curvy.

Negli anni, le sue fotografie hanno suscitato qualche dubbio, in particolar modo alle pagine Instagram che si occupano di “svelare” i segreti di Photoshop utilizzati dalle celebrities. C’è chi infatti accusa la Benati di utilizzare su se stessa troppo Photoshop, rendendo così le foto che la ritraggono non veritiere e falsate.

Dal canto suo, la fotografa non ha mai risposto a tali insinuazioni e ha continuato per la sua strada pubblicando fotografie che la ritraggono. Il suo stile è inconfondibile e ogni dettaglio, dal trucco alla piega dei capelli, è curato alla perfezione. Proprio per la parte di hairstyle, la Benati da anni collabora spesso con una parrucchiera bergamasca freelance, lanciata in tv nel 2013 dal programma di La5 Fashion Style, Chiara Bonacina.