Nicolas Maupas, l’amatissimo Filippo della serie tv Mare Fuori, ha parlato della sua vita sentimentale. Sembra che l’attore sia felicemente fidanzato. Chi è la fortunata?

Intervistato dal settimanale Vanity Fair, Nicolas Maupas ha parlato della sua vita sentimentale.

Protagonista di tante serie di successo, come Mare Fuori, Un professore e Odio il Natale, è sempre stato molto geloso della sua sfera privata. Eppure, ha lasciato intendere di essere felicemente fidanzato.

Nicolas ha dichiarato:

“Da parte (della mia famiglia, ndr) c’è sempre stata tanta libertà e mai una pressione. Mia mamma non me lo ha mai chiesto (se fossi fidanzato, ndr), e io non mi sono mai fatto problemi a presentarle le ragazze con cui stavo. C’è sempre stata una situazione di grande normalità in questo senso. Se c’è un tabù sulla differenza d’età? Se la differenza d’età è tanta forse sì, ma non credo ci siano limiti. Se una persona ci attrae, non dobbiamo chiederci se sia una nostra coetanea o meno: la diversità è sempre bella. […] Sono stato con una più grande di me, ma non c’era molta differenza d’età: solo cinque anni”.